Pünktlich um 15.10 Uhr öffnet Deutschlands beliebtestes Fünfsternehotel Fürstenhof seine Tore und lädt Zuschauer ein, dem Familiendrama rund um den Saalfeld-Clan beizuwohnen. Seit ihrer Erstausstrahlung im September 2005 erzählt die erfolgreiche ARD-Telenovela jeden Montag bis Freitag über Liebe, Konflikte und Schicksalsschläge im malerischen Bichlheim, dem fiktiven Handlungsort der Serie.

„Sturm der Liebe“ am Freitag, 15.04.2022: Keine Folge

Am Karfreitag fällt „Sturm der Liebe“ aus. Folge 3809 wird am Dienstag, 19.04.2022, zur regulären Sendezeit ausgestrahlt.

„Sturm der Liebe“ am Montag, 18.04.2022: Keine Folge

Am Ostermontag fällt „Sturm der Liebe“ aus. Folge 3810 wird am Mittwoch, 20.04.2022, zur regulären Sendezeit ausgestrahlt.

„Sturm der Liebe“ am Dienstag, 19.04.2022: Folge 3809

Paul ist erleichtert, dass Henning seiner Oma vergeben hat, und es kommt zu einer Versöhnung zwischen den beiden Männern. Constanze freut sich ebenfalls und möchte aus diesem Anlass eine kleine Feier organisieren. Als Josie nach der Feier angetrunken auf ihrem Sofa einschläft, träumt sie von Paul und gesteht ihm ihre Gefühle. Dabei ahnt sie nicht, dass sie ihr Liebesgeständnis im Schlaf laut ausspricht …

Da Robert Werner als Anteilseigner am „Fürstenhof“ unterstützen will, einigt er sich mit Lia darauf, vorerst eine Fernbeziehung zu führen. Sie soll zunächst alleine zu ihrem Sohn Benni nach Spanien reisen und er will schnellstmöglich nachkommen. Doch Werner möchte für Lia nach der schweren Zeit mit Ariane nur das Beste und überrascht sie mit einem Vorschlag.

Während Gerry eigentlich gerne zu Hennings Feier gehen würde, möchte Merle lieber mit ihm ins Kino. Als sich Gerry bereitwillig überzeugen lässt, macht sich Erik Sorgen, dass Gerrys Beziehung seinen Freund zu sehr vereinnahmt und ihre Freundschaft darunter leiden könnte.

Im Traum gesteht Josie (Lena Conzendorf, r.) Paul (Sandro Kirtzel, l.) ihre Liebe. Quelle: ARD/Christof Arnold

„Sturm der Liebe“ am Mittwoch, 20.04.2022: Folge 3810

Werner ist entsetzt, als Christoph zusammen mit Ariane gegen die Gehaltserhöhung für das Personal stimmt. Er will endlich von Christoph wissen, was Ariane gegen ihn in der Hand hat. Dadurch gerät Christoph zunehmend unter Druck, Ariane die belastenden Beweise gegen ihn abzunehmen.

Da Gerry einen weiteren Abend mit Merle verbringen will, lädt Erik kurzerhand Yvonne auf einen Feierabenddrink ein. Währenddessen wird Josie zur Vertreterin der Belegschaft im Kampf gegen die Entscheidung der Anteilseigner ernannt und soll ausgerechnet mit Paul verhandeln.

Da sich die Lage zwischen Belegschaft und Geschäftsführung mehr und mehr zuspitzt, sieht sich Robert gezwungen, Werner zu unterstützen. Lia zeigt sich verständnisvoll und versichert Robert, er soll noch so lange am „Fürstenhof“ bleiben, bis das Problem gelöst ist. Insgeheim zweifelt Robert an dieser Entscheidung, doch Michael steht seinem Freund bei.

Josie (Lena Conzendorf, M.) bekommt mit, dass Paul (Sandro Kirtzel, l.) und Max (Stefan Hartmann, r.) über ihre Gefühle Bescheid wissen. Quelle: ARD/Christof Arnold

„Sturm der Liebe“ am Donnerstag, 21.04.2022: Folge 3811

Yvonne kämpft gegen ihre Gefühle an. Werner erfährt von Pauls Veruntreuung. Christoph versucht Ariane die Beweise abzunehmen. Hildegard redet Michael ins Gewissen.

Yvonne ist frustriert, weil sie einerseits Josie im Arbeitskampf gegen die Geschäftsführung unterstützen und andererseits loyal hinter Christoph stehen soll. Daraufhin schlägt Erik ein gemeinsames Familienpicknick vor, um die Situation zu entlasten. Als Josie spontan zurück an den „Fürstenhof“ muss, bleiben Yvonne und Erik alleine zurück. Die beiden albern herum und kommen sich plötzlich sehr nahe …

Paul gesteht Werner notgedrungen, dass Ariane Christoph und ihn wegen ihrer Veruntreuung unter Druck setzt. Obwohl Werner über den Leichtsinn von Paul und Christoph verärgert ist, fällt eine große Last von ihm ab. Denn nun können sie gemeinsam einen Plan gegen Ariane schmieden.

Werner gelingt es, Arianes Notizbuch zu stehlen und Christoph glaubt darin die entscheidenden Zugangsdaten für den Datenspeicher gefunden zu haben. Doch als er und Paul auf die Daten zugreifen wollen, erhalten sie eine überraschende Nachricht.

Als Hildegard sieht, welche Probleme Max und Vanessa mit dem Ausbau des Dachbodens und dem Nutzungsänderungsantrag haben, will sie den beiden helfen. Sie sucht das Gespräch mit Michael und macht ihm klar, dass er seinen Neffen und dessen Freundin mehr unterstützen muss.

Werner (Dirk Galuba, l.) verabschiedet sich von Lia (Deborah Müller, M.) und Robert (Lorenzo Patané, r.). Quelle: ARD/Christof Arnold

„Sturm der Liebe“ online streamen

Das Erste bietet das Fernsehprogramm auch als Livestream in der ARD-Mediathek an. Dort lässt sich die neueste Folge „Sturm der Liebe“ zur regulären Sendezeit sowie zeitversetzt abrufen.

Eine Folge von „Sturm der Liebe“ verpasst?

Kein Problem, das Erste zeigt Wiederholungen immer am Tag nach der Ausstrahlung einer neuen Folge morgens um 9.55 Uhr. Die Freitagsfolge wird jeweils am darauffolgenden Montag, ebenfalls um 9.55 Uhr, nochmals gesendet.

Außerdem kann man sich Folgen noch bis zu einem Monat nach ihrer Erstausstrahlung auf der Internetseite zu „Sturm der Liebe“ von DasErste.de anschauen. Dort findet man neben Informationen zu den Darstellern und einzelnen Folgen auch ein breites Angebot an Extramaterial sowie einen Blog, der Einblicke hinter die Kulissen gewährt.

Wo spielt „Sturm der Liebe“?

Zentraler Handlungsort der Geschichten ist das Hotel Fürstenhof im fiktiven Ort Bichlheim. Als Kulisse dient ein privates Schloss im oberbayerischen Dorf Vagen, etwa eine halbe Autostunde von Rosenheim entfernt. Weitere Drehorte befinden sich auf dem Gelände der Bavaria Film GmbH, wo eine weitere Villa steht, die auch schon als Kulisse für den Historienfilm „Die Manns – Ein Jahrhundertroman“ diente. In der Serie dient die Villa als Kulisse für den Westflügel des Fürstenhofs.

Die Landschaftsaufnahmen zwischen einzelnen Szenen entstammen dem Voralpenland, unter anderem dient das Tiroler Bergmassiv Zahmer Kaiser als Kulisse.

„Sturm der Liebe“ ist deutscher Telenovela-Exportschlager

Auch wenn die Serie inzwischen an Zuschauern eingebüßt hat, liegt sie mit einem durchschnittlichen Marktanteil von 14 Prozent immer noch im zweistelligen Bereich. „Sturm der Liebe“ kann daher als echte Erfolgsgeschichte für Das Erste bezeichnet werden.

2010 gewann die Telenovela den Deutschen Fernsehpreis in der Kategorie „Beste tägliche Serie“. 2013 folgte der European Soap Award als „Beste ausländische Serie“. Das Jubiläumsspecial zur 3000. Folge (Erstausstrahlung am 20. September 2018) sahen 1,66 Millionen Zuschauer, es bescherte dem Sender einen Gesamtmarktanteil von 17,4 Prozent.

Produziert wird „Sturm der Liebe“ hierzulande von dem Münchner Fernsehproduktionsunternehmen Bavaria Film. Doch auch in anderen Ländern erschließt sich die deutsche Telenovela ein immer größeres Publikum.

Durch den Verkauf der Rechte an 20 Sender, ist der Erfolg inzwischen weit über den deutschsprachigen Raum hinaus gewachsen. Unter anderem wird die Serie für das italienische, bulgarische, französische, polnische und isländische Fernsehen synchronisiert. Selbst in Kanada wurde „Sturm der Liebe“ bereits ausgestrahlt. Inzwischen ist die deutsche Telenovela zu einem echten Exportschlager geworden.

Traumpaare von „Sturm der Liebe“

Bei inzwischen 17 Staffeln kann man schon mal den Überblick über die ganzen Paare verlieren, die im Fürstenhof zueinandergefunden haben. Kriegen Sie noch alle zusammen? Das sind die „SdL“-Traumpaare pro Staffel:

Staffel 1: Laura und Alexander

Staffel 2: Miriam und Robert

Staffel 3: Samia und Gregor

Staffel 4: Emma und Felix

Staffel 5: Sandra und Lukas

Staffel 6: Eva und Robert

Staffel 7: Theresa und Moritz

Staffel 8: Marlene und Konstantin

Staffel 9: Pauline und Leonard

Staffel 10: Julia und Niklas

Staffel 11: Luisa und Sebastian

Staffel 12: Clara und Adrian

Staffel 13: Rebecca und William

Staffel 14: Alicia und Viktor

Staffel 15: Denise und Joshua

Staffel 16: Franziska und Tim

Staffel 17: Maja und Florian

Maja von Thalheim (Christina Arends) und Florian Vogt (Arne Löber) sind das Traumpaar der 17. Staffel „Sturm der Liebe“. Quelle: ARD/Christof Arnold

