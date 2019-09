Bereits zum dritten Mal versucht ein deutscher Fernsehsender das internationale Erfolgsformat „Survivor“ zu adaptieren. Nach RTL II (2000 bis 2001) und Pro7 (2007) möchte nun Vox mit dem Realityformat punkten. Am Montagabend läuft die erste von sieben bereits abgedrehten Folgen. Darin kämpfen 18 Kandidaten in der Südsee um den Sieg und somit um eine halbe Million Euro.

In der ersten Folge müssen alle Teilnehmer so lange wie möglich auf Holzpfählen, die aus dem Meer ragen, stehen bleiben. Dem Kandidaten, dem es gelingt, am längsten auszuhalten, gewinnt und erhält eine Belohnung. Nach dem ersten Wettkampf werden die Spieler in die zwei Gruppen Koro und Waya (so heißen Fiji-Inseln) eingeteilt. Nun kämpfen beide neu gebildeten Gruppen gegeneinander. Die Gewinner sind vor einer Rauswahl geschützt, die Verlierer müssen einen Kandidaten bestimmen, der die Insel verlassen muss.

Von Thomas Kielhorn/RND