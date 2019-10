Köln

Nach den tödlichen Schüssen in Halle/ Saale ändern TV-Sender am Mittwochabend ihr Programm und zeigen Sondersendungen. Das Erste strahlt nach eigenen Angaben um 20.15 Uhr einen 30 Minuten langen " Brennpunkt" aus. Das ZDF zeigt bereits um 19.20 Uhr ein ZDFspezial, zudem wird das "heute journal" vorgezogen auf 21.55 Uhr, wie der Sender mitteilte.

RTL strahlt um 20.15 Uhr eine Sondersendung mit dem Titel " RTL Aktuell Spezial - Anschlag in Halle" aus. Die Übertragung des Fußball-Länderspiels Deutschland gegen Argentinien beginnt zehn Minuten später, wie der Privatsender mitteilte.

Joko und Klaas sagen Show ab

Die ProSieben-Entertainer Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf hatten schon am Nachmittag über ein Video auf Twitter mitgeteilt, dass sie auf ihre 15-Minuten-Live-Sendezeit um 20.15 Uhr, die sie am Vortag in einer Show gegen ProSieben gewonnen hatten, verzichten werden und begründeten das mit dem Angriff von Halle.

Heufer-Umlauf sagte in dem Video: "Da hat heute etwas stattgefunden, was uns zumindest das Gefühl nimmt, heute Abend um Viertel nach acht hier groß inszenierten Blödsinn aufzuführen."

RND/dpa/msc