„ Tatort“ ist eine der erfolgreichsten und auch längsten Krimiserien im deutschsprachigen Raum. Am 20. Oktober erscheint die wieder eine neue Folge der gefeierten Reihe. Wieder gehen die Kommissare auf die Jagd nach Verbrechern und versprechen den Zuschauern einen spannenden Abend.

Seit 1970 strahlen das Erste und viele regionale Sender des ARD die beliebte Serie aus. Wann und wo die neuen Folgen zu sehen sein werden, erfahren Sie hier.

Wo kann ich die neuen Folgen „ Tatort “ sehen?

Neue Episoden erscheinen nicht immer regelmäßig. Doch in den meisten Fällen zeigt das Erste jeden Sonntag die aktuelle Folge „ Tatort“. Zusätzlich strahlen einige regionale Sender der ARD regelmäßig alte Episoden aus. Neue Folgen erscheinen allerdings ausschließlich im Ersten und auf One sowie auf dem österreichischen Sender ORF2 und dem schweizerischen Sender SRF1.

Wann erscheinen neue Folgen „ Tatort “?

Die nächsten Folgen starten ab dem 20. Oktober und erscheinen wöchentlich im Ersten. Jeden Sonntag um 20.15 Uhr gehen die Kommissare des jeweiligen Teams wieder mysteriösen Verbrechen auf den Grund. Die Folgen sind auch online in der ARD-Mediathek als Stream aufrufbar. Die Wiederholungen der neusten Episode können am Sonntag um 21.45 Uhr und 23.45 Uhr auf One oder am Dienstag um 0.35 Uhr im Ersten nachgeholt werden.

Das sind die kommenden Sendetermine:

20. Oktober, 20.15 Uhr – Das Erste (Angriff auf Wache 08)

27. Oktober, 20.15 Uhr – Das Erste (Der Elefant im Raum)

3. November, 20.15 Uhr – Das Erste (Lakritz)

10. November, 20.15 Uhr – Das Erste (Das Leben nach dem Tod)

Wo sind alte Episoden von „ Tatort “ zu sehen?

Die zuletzt auf den jeweiligen Sendern ausgestrahlten Folgen von „ Tatort“ sind in der ARD-Mediathek zu sehen. Leider werden dort nicht alle Episoden angeboten. Die Sendezeiten der Fernsehanstalten und die online einsehbaren Mediatheken (wenn vorhanden) enthält die folgende Liste:

Das Erste – Freitag, 22.00 / Sonntag, 20.15 Uhr – Hier geht’s zur Mediathek

NDR – Dienstag, 22.00 Uhr – Hier geht’s zur Mediathek

– Dienstag, 22.00 Uhr – Hier geht’s zur WDR – Donnerstag, 20.15 Uhr – Hier geht’s zur Mediathek

– Donnerstag, 20.15 Uhr – Hier geht’s zur RBB – Montag, 22.00 Uhr

– Montag, 22.00 Uhr SWR – Mittwoch, 22.00 Uhr

– Mittwoch, 22.00 Uhr MDR – Mittwoch, 22.05 Uhr – Hier geht’s zur Mediathek

– Mittwoch, 22.05 Uhr – Hier geht’s zur HR-Fernsehen – Montag, 21.45 Uhr – Hier geht’s zur Mediathek

BR-Fernsehen – Dienstag, 20.15 Uhr – Hier geht’s zur Mediathek

Je nach Sendeplan der verschiedenen Anstalten ist es möglich, dass die Termine der Ausstrahlungen variieren. In der Mediathek des Ersten lassen sich ebenfalls viele zuvor ausgestrahlte Episoden abrufen. Auf manchen Websites der anderen Sender ist dies ebenfalls möglich.

Was sind die nächsten Einsätze bei „ Tatort “?

Angriff auf Wache 08: Der kommende „ Tatort“ am 20. Oktober spielt in Wiesbaden und ist der nächste Fall von Ermittler Felix Murot ( Ulrich Tukur). Bei einem Besuch in einer einsamen Polizeistation kommt es zu massiven Problemen mit einem Gefangenentransport.

Der Elefant im Raum: Am 27. Oktober wird der letzte „ Tatort“ in Luzern ausgestrahlt. Die Kommissare Reto Flückiger ( Stefan Gubser) und Liz Ritschard ( Delia Mayer) gehen dem Mord an einem Kapitän eines Raddampfers auf den Grund.

Lakritz: In Münster wird der Marktmeister Hannes Wagner ermordet. Am 3. November sind Kommissar Frank Thiel ( Alex Prahl) und Rechtsmediziner Prof. Karl-Friedrich Boerne ( Jan Josef Liefers) auf der Spur von mörderischen Markthändlern.

Das Leben nach dem Tod: In Berlin wird ein Nachbar von Kommissar Robert Karow (Mark Wachke) tot aufgefunden. Zusammen mit Nina Rubin ( Meret Becker) beginnen am 10. November die Ermittlungen zu diesem mysteriösen Fall.

Was ist „ Tatort “?

„ Tatort“ ist die langlebigste Krimiserie im deutschsprachigen Raum und wird seit 1970 ausgestrahlt. Die Serie ist eine Gemeinschaftsproduktion vom deutschen ARD, österreichischen ORF und schweizerischen SRF.

Das Konzept der einzelnen Filme setzt auf in sich geschlossene Geschichten, die in circa 90 Minuten pro Folge erzählt werden. Dabei stehen die jeweiligen Kommissare im Mittelpunkt und klären besonders brisante Verbrechen auf. Die Handlungsorte wechseln immer wieder und zeigten bereits zahlreiche Städte aus ganz Deutschland und auch Orte aus der Schweiz und Österreich.

RND