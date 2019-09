München

Einmal Gruseln reicht nicht: Der Sender Tele 5 startet am Freitag, 13. September, einen Horror-Marathon. Eine Woche lang will der Sender in der Nacht Filme aus der Reihe "Freitag, der 13." ausstrahlen. Das kündigte das Unternehmen in einer Pressemitteilung an.

Demnach läuft der erste Film "Freitag, der 13. – Jason kehrt zurück" in der Nacht zu Samstag um 0.40 Uhr - und damit genau genommen 40 Minuten zu spät.

Insgesamt sieben Filme

Von da an will der Sender eine Woche lang jede Nacht Filme aus der beliebten Horror-Reihe zeigen. In den Folgenächten laufen die Filme "Und wieder ist Freitag, der 13.", "Freitag, der 13 - Das letzte Kapitel" und "Freitag, der 13. - Ein neuer Anfang." Insgesamt werden sieben Filme zu sehen sein.

Kommentiert werden die Filme von den Schauspielern und Komikern Oliver Kalkofe und Peter Rütten, die auch durch die Reihe "Die schlechtesten Filme aller Zeiten" (kurz: SchleFaZ) bekannt wurden.

Die Sendetermine im Einzelnen:

Freitag, 13. September, 0.40 Uhr: "Freitag, der 13. - Jason kehrt zurück"

Samstag, 14. September, 0.35 Uhr: "Und wieder ist Freitag, der 13."

Sonntag, 15. September, 23.55 Uhr: "Freitag, der 13. Teil 4 - Das letzte Kapitel"

Montag, 16. September, 0 Uhr: "Freitag, der 13. Teil 5 - Ein neuer Anfang"

Dienstag, 17. September, 23.50 Uhr: "Freitag, der 13. Teil 6 - Jason lebt"

Mittwoch, 18. September, 0 Uhr: "Freitag, der 13. Teil 7 - Jason im Blutrausch"

Donnerstag, 19. September, 23.35 Uhr: "Freitag, der 13. Teil 8 - Todesfalle Manhattan"

Erst kürzlich hatte Tele 5 für Aufsehen gesorgt, weil der Sender angekündigt hatte, ein Jahr lang immer den gleichen Film zu zeigen. Zum 20-jährigen Jubiläum von "Bang Boom Bang" läuft die Komödie künftig immer in der Nacht von Freitag auf Samstag.

RND/msc