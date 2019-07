Köln

Am Donnerstag läuft die dritte Folge der Musik-Rateshow „The Masked Singer“ ( ProSieben). Noch weiß niemand, wer sich wirklich hinter den fantasievollen Kostümen versteckt. Aber wir haben zumindest eine Vermutung, wer sich unter dem Eichhörnchen-Outfit verbirgt.

Fünf Gründe, warum es der ehemalige Box-Weltmeister Wladimir Klitschko ist:

Grund 1: Weltmeister

Immer wieder betont „The Masked Singer“-Moderator, dass sich sogar ein Weltmeister unter den maskierten Sängern befindet. Auch habe einer von ihnen diverse Auszeichnungen wie „Bambi“ und den „ Deutschen Fernsehpreis“ erhalten. Beides trifft auf den mehrfachen Box-Weltmeister im Schwergewicht, Wladimir Klitschko, zu. Bis heute wurde er drei Mal mit einem „Bambi“ in der Kategorie Sport geehrt: 2005, 2009 und 2017. Außerdem erhielt er 2011 den „ Deutschen Fernsehpreis“ in der Kategorie „Beste Sportsendung“ für „ RTL Boxen: Klitschko vs. Haye“.

Grund 2: Werbedrehs mit „Doppelgänger“

Im ersten Einspieler zum „ Eichhörnchen“ sieht man es bei einem Werbedreh mit seinem Doppelgänger. Wladimir hat bereits mehrere Werbespots mit seinem älteren Bruder Vitali gedreht (unter anderem für Milchschnitte).

Grund 3: Ein kräftiger Kerl

Im Einspieler beschreibt sich das Eichhörnchen selber mit: „Mut, hartes Training und Charisma, That’s me!“ Außerdem sieht man den kostümierten Kandidaten mit „Kraftfutter“. Zudem sagt er ständig Sätze wie: „Möge die Kraft mit mir sein!“

Grund 4: Akzent

Besonders in der zweiten Folge fiel der starke Akzent des Eichhörnchens auf. Er ist offensichtlich osteuropäisch und nicht amerikanisch oder britisch geprägt.

Grund 5: Hobby-Zauberer

Im zweiten Einspieler ist das Eichhörnchen zu sehen, das vor Kindern eine Zaubershow vorführt. Klitschko ist leidenschaftlicher Hobbyzauberer, ist sogar Teil eines Zauberkreises und trat mit seinem Hobby schon mal unter anderem bei „Wetten dass...?“ auf.

Man muss natürlich auch noch erwähnen, dass das Eichhörnchen groß und muskulös ist. Das fällt vor allem auf, wenn er neben Moderator Mathias Opdenhövel steht, der nach eigenen Angaben 1,80 m groß ist. Klitschko ist 1,98 m groß. Während er nach seinem Auftritt auf die Tipps des Rateteams wartet, tänzelt das Eichhörnchen immer unruhig hin und her. Wie ein Boxer in Lauerstellung. Noch Fragen?

