Von Woche zu Woche wird es spannender mit der – laut Eigenwerbung von ProSieben – „besten und verrücktesten Show der Welt“. Wer steckt im Engel-Kostüm? Wer ist der Grashüpfer? Ist Max Mutzke wirklich der Astronaut? Fragen über Fragen – und am Donnerstagabend nun ging das Rätselraten bei „The Masked Singer“ in die dritte Liveshow-Runde.

Dieses Mal unterstützte Comedian Faisal Kawusi als Gast-Rate-Promi das Rateteam um Ruth Moschner, Collien Ulmen-Fernandes und Max Giesinger – und weder sie noch die User hatten eine Ahnung, wer sich hinter den Masken versteckte. Wobei sich zumindest User berlin.dad nach dem Auftritt des Engels in einem Punkt sicher war: Helene Fischer ist es nicht.

Comedian Faisal Kawusi will im Gegenzug Bülent Ceylan darin erkannt haben, Ruth Moschner Sänger Tom Beck und Collien Ulmen-Fernandes den CDU-Politiker Philipp Amthor. Viele User waren dabei mit Kawusi:

„The Masked Singer“: Jan Josef Liefers oder Gil Ofarim ?

Auch beim Grashüpfer war sich das Twitter-Publikum uneinig: Wirklich Jan Josef Liefers? Es wurden fast alle möglichen männlichen Promis genannt. Lob kam derweil von Max Giesinger: Der Grashüpfer sei ein Profi-Musiker, ist er überzeugt. Konkreter wurde Ulmen-Fernandes: „Ich bin zu 100% überzeugt: Gil Ofarim!“ Und tatsächlich vermuteten das auch einige im Twitter-Universum.

Interessant war dabei auch der genau Blick von User Moppel, der sich darüber lustig machte, wie es sich Collien Ulmen-Fernandes hinter dem Ratetresen offensichtlich gemütlich macht – und den Rockknopf beim Sitzen lüftet.

„The Masked Singer“: Susianna Kentikian als Monster?

Während vieles unklar bleibt und blieb; das Monster, das ist sicher, ist weiterhin Teil der Show; für Ruth Moschner und Collien Ulmen-Fernandes steckt Boxerin Susianna Kentikian in dem Kostum. Rätsel über Rätsel, Unsicherheiten über Unsicherheiten. Das Eichhörnchen – the Eichhorn- Markus Schenkenberg? Oder doch David Hasselhoff? Alec von BossHoss? Jan0077 zumindest würde es gefallen:

Dass Twitter zwischendurch für beinahe 45 Stunden ein technisches Problem meldet, machte es nicht besser.

The Masked Singer: Alles zur ProSieben-Show

Der Liebling der Sendung, wieder und wieder – der Astronaut – toller Auftritt, tolle Stimme („Tears In Heaven“)– alle sind sich einig – und fordern eine Zugabe.

Am Ende wurde die Nervosität immer größer, die Spannung stieg, zum Schlussakkord standen sich der Engel, der Panther, das Eichhörnchen und der Kakadu gegenüber – und gehen musste am Ende: der Kakadu, in persona: Heinz Hoeing! Seine ersten Worte: „Es ist schon mal schön, wenn man wieder Luft kriegt. Um sich das vorstellen, was man hier erlebt, muss man es selbst gemacht haben.“

Die Überraschung war gelungen.

Im Video: Heinz Hoenig : „Einen Vogel habe ich schon“

