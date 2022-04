„Verstehen Sie Spaß?“-Debüt von Barbara Schöneberger startet ohne Ton

„So ruhig war noch nie eine Sendung mit Barbara Schöneberger“, scherzen die ersten auf Twitter. Zurecht: Die Moderatorin gibt an diesem Samstagabend ihr Debüt beim ARD-Klassiker „Verstehen Sie Spaß?“ - doch der Ton funktioniert in den ersten zwei Minuten einfach nicht. Während manche in den Sozialen Medien kein Verständnis dafür haben, fragen sich andere, ob das schon vielleicht der erste Scherz der Sendung war.

so ruhig war noch nie eine Sendung mit Barbara Schöneberger #VerstehenSieSpass — Stefan aus dem Norden (@StefanausNordDE) April 2, 2022

Sie sehen das neue #verstehensieSpass in der stummfilm Methode — David (@_Kt4D_) April 2, 2022

Die Fernsehsendung ist aus dem Studio Berlin-Adlershof live im Ersten zu sehen. Zu Gast sind unter anderem Schauspieler Hans Sigl, die Zwillinge Lisa und Lena sowie das Entertainerpaar Jana Ina und Giovanni Zarrella. Auch Paola Felix, die die Samstagabendshow von 1983 bis 1990 mit ihrem Mann Kurt moderiert hatte, überraschte Schöneberger kurz nach der Tonpanne in ihrer ersten Show.

„Verstehen Sie Spaß?“ gibt es seit rund 40 Jahren

Seit rund 40 Jahren werden bei „Verstehen Sie Spaß?“ Menschen Streiche gespielt, eine versteckte Kamera filmt ihre Reaktionen. Einige der Show-Gäste spielen dabei den Lockvogel oder sie werden selbst hereingelegt. Etliche TV-Größen haben die Sendung moderiert - Harald Schmidt, Dieter Hallervorden, Cherno Jobatey, Frank Elstner oder zuletzt Guido Cantz.

RND/hsc/mit dpa