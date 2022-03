Ob Spielfilme, Serien, Dokumentationen oder Quizshows – der Fernsehzuschauerin und dem -zuschauer bieten sich täglich eine bunte Mischung. Einschalten lohnt sich oftmals vor allem um 20.15 Uhr, wenn die Sender ihre Highlights zur Primetime vorstellen. Was läuft heute auf ARD, ZDF, Pro Sieben, RTL und Co.? Die tägliche Übersicht finden Sie hier.

Zur besten Sendezeit des Tages laufen in der Regel Spielfilme, Serien und große Shows. Das haben die privaten und öffentlich-rechtlichen TV-Sender heute Abend zur Primetime um 20.15 Uhr im Programm.

Das ErsteZu jung zu sterben. Ein Krimi aus Passau D 2022 - TV-KrimiZDFLena Lorenz: Perfekte Familie D/A 2022 - TV-HeimatdramaRTLEinsatz in den Alpen – Der Armbrustkiller D 2022 - ThrillerSat.1SAT.1 Reportage D 2021 - ReportagereihePro SiebenGermany's Next Topmodel – by Heidi Klum D 2022 - CastingshowKabel 1Achtung Abzocke – Urlaubsbetrügern auf der Spur D - ReportageRTL ZweiDickes Deutschland – Deine Kinder D 2021 - Doku-SoapVoxAnt-Man USA 2015 - ActionkomödieTele 5The Bouncer F 2018 - Actiondrama