Ob Spielfilme, Serien, Dokumentationen oder Quizshows – der Fernsehzuschauerin und dem -zuschauer bieten sich täglich eine bunte Mischung. Einschalten lohnt sich oftmals vor allem um 20.15 Uhr, wenn die Sender ihre Highlights zur Primetime vorstellen. Was läuft heute auf ARD, ZDF, Pro Sieben, RTL und Co.? Die tägliche Übersicht finden Sie hier.

Zur besten Sendezeit des Tages laufen in der Regel Spielfilme, Serien und große Shows. Das haben die privaten und öffentlich-rechtlichen TV-Sender heute Abend zur Primetime um 20.15 Uhr im Programm.

Das ErsteEuer Ehren D 2022 - DramaserieZDFDie Giovanni Zarrella Show D 2021 - ShowRTLDeutschland sucht den Superstar D 2021 - CastingshowSat.1Big Game – Die Jagd beginnt F/D/GB 2015 - ActionthrillerPro SiebenThe Masked Singer D 2022 - MusikshowKabel 19-1-1 Notruf L.A. USA 2019 - ActionserieRTL ZweiThe Beach USA 2000 - AussteigerabenteuerVoxDie Schlümpfe – Das verlorene Dorf USA 2017 - Digitaltrick-AbenteuerkomödieTele 5The Humanity Bureau – Flucht aus New America USA/Kan. 2018 -