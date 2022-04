Ob Spielfilme, Serien, Dokumentationen oder Quizshows – der Fernsehzuschauerin und dem -zuschauer bieten sich täglich eine bunte Mischung. Einschalten lohnt sich oftmals vor allem um 20.15 Uhr, wenn die Sender ihre Highlights zur Primetime vorstellen. Was läuft heute auf ARD, ZDF, Pro Sieben, RTL und Co.? Die tägliche Übersicht finden Sie hier.

Zur besten Sendezeit des Tages laufen in der Regel Spielfilme, Serien und große Shows. Das haben die privaten und öffentlich-rechtlichen TV-Sender heute Abend zur Primetime um 20.15 Uhr im Programm.

Das ErsteTatort: Alles was Recht ist A 2022 - TV-KrimiZDFFreunde sind mehr: Zur Feier des Tages D 2022 - TV-DramaRTLFast & Furious: Hobbs & Shaw USA/GB 2019 - ActionSat.1Bohemian Rhapsody USA 2018 - MusikdramaPro SiebenRogue One: A Star Wars Story USA 2016 - Sci-FiKabel 1Trucker Babes – 400 PS in Frauenhand D 2022 - TruckersoapRTL ZweiThe Lucky One – Für immer der Deine USA 2012 - Romantisches DramaVoxKitchen Impossible D 2022 - KochduellTele 5Die unglaubliche Entführung der verrückten Mrs. Stone USA 1986 - Komödie