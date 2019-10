Sechs Jahre nach der letzten Ausstrahlung von „Wetten, dass ...?“ soll es im November 2020 eine einmalige Folge der Kultsendung mit Thomas Gottschalk geben. Nun hat der Moderator am Samstag in seiner 80er-Jahre-Sendung den ersten Aufruf an mögliche Kandidaten gerichtet.

Gottschalk sagte: „Es hat sich ja herumgesprochen: Also einmal machen wir das noch. Deswegen darf ich heute offiziell einen ersten Wettaufruf machen. Im November 2020. (...) Alle Baggerführer werden jetzt schon ganz unruhig. Also eine Baggerwette brauche ich! Wer sich jetzt schon informieren will, das alles hat es zu meiner Zeit auch nicht gegeben: www.wettendass.de. Da können Sie alles erfahren, was Sie nie wissen wollten, und können sich bewerben mit irgendwelchen Wetten. Und so es mich dann noch gibt, komm ich dann raus und begrüße endlich wieder mal Deutschland, Österreich und die Schweiz.“

Nächstes Jahr heißt es noch einmal #Wettendass ..?" (mindestens ).

Thomas Gottschalk?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw"># Gottschalk hat die ersten Infos und schon einen Wunsch für eine Wette mit einem alten Bekannten ...#80erShow pic.twitter.com/OrZyHrL8mR — ZDF (@ ZDF ) ZDF/status/1188168417360039936?ref_src=twsrc%5Etfw">October 26, 2019

Die letzte „Wetten, dass ...?“-Sendung lief am 13. November 2014, moderiert wurde sie damals von ZDF-Talker Markus Lanz. Thomas Gottschalk hatte 2011 nach insgesamt 22 Jahren das Format abgegeben. Er hatte wenige Monate nach dem schweren Unfall des Wettkandidaten Samuel Koch angekündigt, die Sendung nicht mehr weiter moderieren zu wollen.

RND/lob