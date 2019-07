Mainz

„Für die Ewigkeit“ war hier nicht nur so dahingesagt. Bei dem Schlagerhit von Mickie Krause, der zum Mallorca-Special des „Fernsehgarten“ im ZDF kam, ging Michael vor seiner Liebsten Nicole in die Knie. Er sang eine Strophe des Hits – bis er die vielleicht für ihn wichtigste Frage stellte: Ob Nicole ihn heiraten möchte. Sie sagte ja – und mit zitternden Fingern steckte er ihr den Finger an.

Mickie Krause rief begeistert: „Ich komme zur Silberhochzeit“. Nachdem der Schlagerstar für Michael übernommen hat – und „Für die Ewigkeit“ neben den beiden frisch Verliebten zu Ende gesungen hat, musste Andrea Kiewel noch einmal nachfragen. Hat Nicole wirklich ja gesagt. „Jaaa!!“, schrie die Braut in spe als Bestätigung ins Mikro.

Michael bereitete den Heiratsantrag beim Fernsehgarten ein halbes Jahr vor

Ein halbes Jahr lang hat Michael diesen Antrag im TV vorbereitet. Am Samstag vor der Show verkrümelte er sich noch einmal – um mit den Showproduzenten alles abzusprechen. „Nicole ist eine besondere Frau, da wollte ich etwas Besonderes machen. Und habe gehofft, dass Mickie Krause da mitmacht.“

Bei dem gab es da keine Zweifel. Der ist extra aus Norderney eingeflogen, um dem Ehepaar in spe zu gratulieren. Bei so viel Liebesglück kann auch ZDF-Fernsehgarten-Moderatorin Andrea Kiewel sich nicht zurückhalten und ruft ins Publikum: „Will mich jemand heiraten?“ Eine definitive Antwort von etwaigen Freiwilligen gibt es nicht – Nicole und Michael stoßen beim nächsten Song derweil auf ihre gemeinsame Zukunft mit Sekt an.

