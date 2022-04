Mit dem Blumenstrauß in der einen und zwei Schachteln Donuts und einer Flasche Rotwein in der anderen Hand steht Georg Weiser (Joachim Król) auf dem Hof. 38 Jahre hat er Petra (Martina Gedeck) und Jürgen (Peter Lohmeyer) nicht mehr gesehen. Aber die Blumen landen direkt in der Mülltonne. Das Gebäck wird an die Hühner verfüttert. Nur die Weinflasche soll der Besucher auf dem Boden abstellen, bevor er sich vom Acker macht. So hat sich Weiser das Wiedersehen mit den Freunden aus den wilden Achtzigerjahren nicht vorgestellt.

In dem ZDF-Fernsehfilm „Endlich Witwer“ schlüpfte Joachim Król 2018 zum ersten Mal in die Rolle des Kunstrasenproduzenten Georg Weiser, der nach dem Tod seiner ungeliebten Ehefrau nicht in Trauer verfiel, sondern etwas ungelenk versuchte, seine Lebensparameter neu zu justieren. Der Film zählte zu den melancholischen Sternstunden des deutschen Fernsehens und ließ Król in der vielschichtigen Rolle des verbitterten Stinkstiefels aufblühen. Dass dieser Georg Weiser nicht nur ein spießiger Unternehmer und liebloser Familienvater, sondern auch einmal ein Mann mit Träumen war, deutete sich damals schon an. Am Ende brauste er um ein paar Lebenserkenntnisse bereichert mit dem Wohnmobil davon.

Ein verspätetes Sequel

Nun folgt mit „Endlich Witwer: Forever Young“ das verspätete Sequel und Król sitzt wieder hinter dem Steuer des Campinggefährts. Aus dem Kassettenrekorder dröhnen die Rolling Stones mit „Paint it Black“. Eigentlich soll es nach Marokko gehen, aber zuvor will er noch bei seinen Jugendfreunden Station machen.

Damals vor 38 Jahren war bei einem Joint am Küchentisch die Idee entstanden, den örtlichen Chemieunternehmer Ludwig Kornhalter (Felix von Manteuffel) zu entführen, um ihn de­mons­tra­tiv in einen von ihm vergifteten Teich zu werfen. Der zögerliche Georg bekam kalte Füße und erschien nicht zum verabredeten Treff. Die beiden anderen führten die Aktion trotzdem durch und landeten für mehrere Jahre im Knast. Da helfen weder Blumen noch Donuts oder Wein – Petra und Jürgen wollen dem abtrünnigen Revoluzzer nicht verzeihen.

Wohnmobil mit Kupplungsschaden

Aber als Georg aufbrechen will, rührt sich sein Wohnmobil dank eines Kupplungsschadens nicht vom Fleck. Ein paar Tage dauert es, bis das Ersatzteil kommt. Zeit genug, es vielleicht doch noch einmal mit Vergangenheitsbewältigung zu versuchen. Schließlich reist auch noch Weisers Sohn Gerd (Tristan Seith) an, um dem Vater bei der Reparatur zu helfen. Die beiden haben ebenfalls eine Handvoll Rechnungen offen. Und so mischt Regisseurin und Drehbuchautorin Anca Miruna Lazarescu in „Endlich Witwer: Forever Young“ die Familienprobleme, die den Plot des ersten Filmes angetrieben haben, mit dem Blick einer Generation zurück in ihre missglückte Politvergangenheit.

Denn das Trio, das sich damals „keine Beziehung“ geschworen hatte, um sich ganz seinem revolutionären Tun zu widmen, war Anfang der Achtziger eigentlich schon viel zu spät dran. Die 68er hatten schon ihren Marsch in die Institutionen angetreten. Die militanten Kämpfe an der Frankfurter Startbahn West oder beim AKW Brokdorf, deren Narben die alten Männer stolz vorführen, waren nicht mehr in eine große Aufbruchstimmung eingebettet. Dennoch haben die Utopien der frühen Anar­cho­jah­re ihre nostalgische Faszinationskraft nicht verloren, und bei einem weiteren Joint am Küchentisch wollen es die drei noch einmal wissen. Schließlich verpestet der korrupte Kornhalter die Gegend immer noch mit seinem Giftmüll.

Ungestelzte Dialoge

Król, Gedeck und Lohmeyer bilden dank Dialogen, die ungestelzt daherkommen, ein recht glaubwürdiges Revoluzzertrio, das mit seiner Vergangenheit hadert. Die besten Szenen gehören allerdings Vater und Sohn, die abends im engen Bett des Wohnmobils mit ihrer dysfunktionalen Familiengeschichte aufräumen, was durch die spröde Situationskomik das Publikumsherz angemessen berührt.

„Endlich Witwer – Forever Young“ läuft am 11. April ab 20.15 Uhr im ZDF.

Von Martin Schwickert/RND