Die ZDF-Doku-Reihe " Beruf: Königin!" hat die drei jungen Königinnen Europas - Letizia von Spanien, Mathilde von Belgien und Máxima der Niederlande - ein Jahr lang begleitet. Entstanden sind Nahaufnahmen, die zeigen, dass die Ehefrauen der Monarchen von Spanien, Belgien und der Niederlande ihre Funktion als Beruf und Berufung verstehen. Am Samstag, 24. August 2019, 19.25 Uhr, startet die Reihe mit Letizia von Spanien.

Der Film von Julia Melchior zeigt eine engagierte spanische Königin, sei es als Sonderbotschafterin der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) beim Welternährungstag in Rom, bei einer humanitären Mission im Katastrophengebiet von Mosambik oder beim Kampf gegen Frauenhandel und Prostitution.

Letizia widmet sich sozialen Themen - und rückt sie ins Rampenlicht

Gesundheit, Ernährung, Bildung und Frauenrechte hat Letizia sich auf die Agenda geschrieben. Sie rückt ihre Themen ins Rampenlicht, prangert Missstände auch im eigenen Land an - was nicht immer gut ankommt. Zwar fügt sich die ehemalige Topjournalistin in das traditionsreiche spanische Königshaus ein, aber sie will eine Königin des 21. Jahrhunderts sein, mit professionellen Ansprüchen und einem eigenen Standing.

Prominente Interviewpartner wie María Neira, Direktorin der Weltgesundheitsorganisation WHO, Charles Powell, Direktor des Think Tanks "Elcano", Juan Pablo de Laiglesia, Staatssekretär für Internationale Zusammenarbeit und Literaturnobelpreisträger Mario Vargas Llosa berichten, wie Letizia von Spanien ihren Beruf versteht und ausfüllt.

Es folgen Filme über Mathilde von Belgien (31. August) und Máxima der Niederlande (7. September).

