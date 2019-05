Köln

Macht, Geld, Prestige und natürlich Liebe – eben alles was zählt, zumindest wenn es um die gleichnamige Daily Soap von RTL geht. Neben GZSZ und „Unter uns“ ist „Alles was zählt“ (AWZ) die dritte tageswöchentliche Serie des Senders, um die sich seit 2006 eine große Fangemeinschaft gebildet hat.

Die erfolgreiche Daily Soap hat inzwischen die 3000-Folgen-Marke geknackt und wird täglich weiter produziert. Passend zum Titelsong von Christina Stürmer kriegen auch die Fans der Serie „nie genug“. Belegt wird das durch die stabilen Einschaltquoten (durchschnittlich 12,2 Prozent Marktanteil) und den hohen Zuschauerzahlen (über 2 Millionen).

Dreh- und Angelpunkt der Serie ist das fiktive Sportzentrum „Steinkamp Sport & Wellness“ in Essen. Andere wiederkehrende Schauplätze sind der „Club A40“ oder die „Kneipe No.7“. Hier nehmen viele Geschichten der zahlreichen Charaktere ihren Lauf. Im Vordergrund steht dabei immer wieder auch der Sport. Neben Tanzen, Boxen und Fußball ist vor allem Eiskunstlauf eine häufig thematisierte Sportart.

News zu „Alles was zählt“:

• AWZ-Schauspielerin wird im Netz wegen ihrer Figur beschimpft

• AWZ-Star Ania Niedieck wird wieder Mutter

• Juliette Greco gibt ihre Rolle als Lena ab

AWZ-Vorschau: So geht es bei „Alles was zählt“ in den nächsten fünf Folgen weiter

Vorsicht: Es folgen Spoiler. Wenn Sie nicht wissen wollen, wie es bei „Alles was zählt“ weitergeht, sollten Sie hier aufhören zu lesen. (Vorschau-Texte von RTL)

Freitag, 24.05.2019: Folge 3193

Jenny erkennt, dass es nur eine Chance auf Versöhnung mit Deniz gibt: Sie muss ausgerechnet Isabelle bitten, das Pumpwerk wieder aufzugeben. Moritz’ Ärger über Niclas weicht der Einsicht, dass er zu empfindlich reagiert hat.

Doch auch Niclas hatte eine Erkenntnis. Indes lernen Steffi und Lena Brigittes potenzielle Nachfolgerin kennen und schließen aus Bens Reaktion auf sie, dass da etwas gehen könnte.

Marie (Cheyenne Pahde) und Deniz (Igor Dolgatschew) in „Alles was zählt“ Folge 3193. Quelle: TVNOW

Montag, 27.05.2019: Folge 3194

Nach der Demütigung durch Isabelle stürzt Jenny sich in die Arbeit und stellt vor Simone klar, dass sie mit Isabelle noch nicht fertig sei.

Währenddessen will Chiara ihren Einzug ins Loft sofort für eine Intrige gegen Michelle nutzen. Sie hat dabei allerdings nicht alles unter Kontrolle.

Ben ist ziemlich scharf auf Verena, die sich um Brigittes alten Posten im Zentrum bewirbt. Doch anfangs scheitern seine Flirtversuche.

Ben (Jörg Rohde, r.) genießt die Zeit mit Verena (Anna Wolfers, 2.v.l.) und seinen Freunden (v.l.) Lena (Birte Glang), Ingo (André Dietz), Steffi (Madeleine Krakor) und Marian (Sam Eisenstein) und ahnt nicht, dass Verenas plötzliches Interesse vielleicht nicht ganz uneigennützig ist... Quelle: TVNOW / Kai Schulz

Dienstag, 28.05.2019: Folge 3195

Vanessa will mit Christoph dessen Geburtstagsgeschenk einlösen: Tickets für ein Musikfestival. Dabei gerät sie aber in größte Gefahr.

Indes findet Richard heraus, dass ein Versäumnis von Niclas die Eis-Show in Schwierigkeiten bringt. Er setzt alles daran, um den drohenden Schaden abzuwenden.

Unterdessen wird Chiara zum Opfer ihrer eigenen Intrige. Doch als sich ausgerechnet Moritz um sie kümmert, scheint sich das Blatt zu wenden.

Chiara (Alexandra Fonsatti, 2.v.l.) wird in Gegenwart von Marie (Cheyenne Pahde, l.), Moritz (Tijan Njie, 3.v.r.), Michelle (Franziska Benz) und Ronny (Bela Klentze) Opfer ihrer eigenen Intrige. Quelle: TVNOW / Kai Schulz

Mittwoch, 29.05.2019: Folge 3196

Vanessa ahnt, dass hinter Niclas’ seltsamem Verhalten mehr steckt. Doch er verweigert sich der Untersuchung.

Währenddessen ist Simone besorgt, als sie erfährt, dass ausgerechnet Niclas beinah Vanessa überfahren hätte. Sie will der Sache auf den Grund gehen.

Derweil ist Michelle von den ungerechten Vorwürfen gegen sie verletzt. Obwohl Chiara eine plausible Erklärung liefern kann, bleibt Michelle ihr gegenüber misstrauisch.

Bei Moritz (Tijan Njie, l.) und Ronny (Bela Klentze) keimt ein Verdacht auf. Quelle: TVNOW / Kai Schulz

Donnerstag, 30.05.2019: Keine Folge

An Christi Himmelfahrt fällt „Alles was zählt“ aus. Weiter geht es mit Folge 3197 am Freitag, den 31. Mai 2019.

Sie haben eine Folge von AWZ verpasst?

Regulär wird „Alles was zählt“ immer abends von Montag bis Freitag um 19.05 Uhr bei RTL ausgestrahlt. Seit der Programmänderung im August 2013 zeigt RTL allerdings keine Wiederholungen von AWZ mehr. Stattdessen wurden diese auf den Bezahlsender Passion, der zur RTL-Gruppe gehört, ausgelagert. Hier wird die Wiederholung der neuesten Folge immer am nächsten Werktag um 8.45 Uhr ausgestrahlt. Darüber hinaus kann die Serie auch online auf TV NOW, dem Zusatzprogramm von RTL, geschaut werden.

Von RND