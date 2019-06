Wolfhagen

Der gewaltsame Tod des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke (CDU) in der Nacht zu Sonntag beschäftigt nicht nur das LKA, auch Moderator Rudi Cerne hat in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY...ungelöst“ den Fall noch einmal geschildert – und bat am Mittwochabend im Namen der Polizei um Hinweise.

Cerne fasste in der Sendung noch einmal die aktuellen Erkenntnisse zusammen: Walter Lübcke wurde in der Nacht zum Sonntag mit einer kleinkalibrigen Waffe, also einer Pistole oder einem Revolver, aus nächster Nähe durch einen Schuss in den Kopf schwer verletzt und gegen 0.30 Uhr auf der Terrasse seines Hauses gefunden. Wenig später starb er.

Inzwischen sei klar, so Cerne, dass Lübcke den Samstagabend, also die Stunden vor seinem Tod, in seinem Haus verbracht habe. Hinweise könnten von Besuchern einer Kirmes stammen, die zwischen Donnerstag und Sonntag ganz in der Nähe von Lübckes Wohnhaus in Wolfhagen im Stadtteil Istha stattfand.

Durch die Sendung hofft die Polizei auf Video- und Fotomaterial von Besuchern der Kirmes, die am Samstag zwischen 22 Uhr und Sonntagnacht zwischen 1 Uhr aufgenommen worden seien. Auch seien Zeugen aufgerufen, die Knall- oder Schussgeräusche in dem Zeitraum gehört haben, sich ebenfalls zu melden.

Das LKA Hessen hofft im Fall Lübcke auf Hinweise

Eine 20-köpfige Sonderkommission befasst sich momentan mit dem Fall. „Wir ermitteln in alle Richtungen“, hatte Sabine Thurau, Chefin des hessischen Landeskriminalamtes, gesagt. Man wolle nichts ausschließen. Ermittelt wird wegen des „Verdachts der Tötung“. Das LKA ist eingeschaltet, weil Lübcke als Person des öffentlichen Lebens gilt.

Das LKA Hessen nimmt Hinweise entgegen unter (0561) 910 44 44 oder wolfhagen@polizei-hinweise.de

Von RND/goe