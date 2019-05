Hannover

Seitdem Marvel vor über zehn Jahren den ersten „ Iron Man“-Film auf die Kinoleinwand brachte, hat das Studio inzwischen so ziemlich jeden seiner Superhelden verfilmt. Von bekannten Größen wie Iron Man, Captain America und Thor bis hin zu den weniger populären wie Black Panther, Ant-Man und Doctor Strange. Mit dem episch klingenden Namen „Avengers: Endgame“ startet jetzt der vierte und finale Avengers-Film in die Kinos und bricht etliche Rekorde.

„Avengers: Endgame “: Offizieller Kinotrailer

Alle Marvel-Filme bis 2019 in der richtigen Reihenfolge

Zum Kinostart des finalen „Avengers: Endgame“ fragt sich vielleicht der ein oder andere: „Wie steht das alles gleich noch im Zusammenhang?“ Verständlich, schließlich verliert man bei den vielen Filmen schnell den Überblick. Wir haben deshalb alle Filme in die richtige Reihenfolge gebracht, einem Filmemarathon steht also nichts im Weg.

Ob Sie die Filme nach ihrem Kinostart sortiert schauen oder lieber inhaltlich chronologisch vorgehen wollen, ist Ihnen überlassen. Beide Optionen und wo Sie die Filme online schauen können, bieten wir Ihnen hier. Sollten Sie sich allerdings für die zweite Variante entscheiden, brauchen Sie vor allem eins: viel Zeit. Hierfür müssen Sie nämlich auch die Serien und Mini-Filme, sogenannte One-Shots, beachten, die Teil des Marvel-Universums sind und viele Nebengeschichten erzählen.

Alle Marvel-Filme sortiert nach Kinostart

Bei dieser Auflistung können Sie die Filme alle noch einmal in der Reihenfolge genießen, wie Sie ursprünglich in die Kinos gekommen sind. Marvel strukturiert sein Kino-Universum übrigens nach Phasen. Der nun veröffentliche vierte Avengers-Teil ist der vorletzte Film der dritten Phase, die im Juli diesen Jahres von „Spider Man: Far From Home“ abgeschlossen wird.

Die Filme der ersten MCU-Phase:

• Iron Man (2008, zu sehen bei Netflix, Maxdome)

• Der unglaubliche Hulk (2008, zu sehen bei Netflix, Maxdome)

• Iron Man 2 (2010, zu sehen bei Netflix, Maxdome)

• Thor (2011)

• Captain America: The First Avenger (2011)

• Marvel’s The Avengers (2012)

Die Filme der zweiten MCU-Phase:

• Iron Man 3 (2013, zu sehen bei Netflix, Maxdome)

• Thor – The Dark Kingdom (2013)

• The Return of the First Avenger (2014)

• Guardians of the Galaxy (2014)

• Avengers: Age of Ultron (2015)

• Ant-Man (2015)

Die Filme der dritten MCU-Phase:

• The First Avenger: Civil War (2016)

• Doctor Strange (2016)

• Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017, zu sehen bei Netflix)

• Spider-Man: Homecoming (2017, zu sehen bei Sky Ticket)

• Thor: Tag der Entscheidung (2017, zu sehen bei Sky Ticket)

• Black Panther (2018, zu sehen bei Sky Ticket)

• Avengers: Infinity War (2018, zu sehen bei Sky Ticket)

• Ant-Man and the Wasp (2018)

• Captain Marvel (aktuell im Kino)

• Avengers: Endgame (aktuell im Kino)

• Spider-Man: Far From Home ( Kinostart in Deutschland: 4. Juli 2019)

Marvel-Filme sortiert nach Chronologie

In dieser Variante sind die Filme nach der inhaltlichen Zeitlinie sortiert. Dadurch zählt etwa „Captain America: The First Avenger“ als erster Film, da er größtenteils während des zweiten Weltkriegs und somit lange vor den Ereignissen von Iron Man und den anderen Superhelden spielt.

Einen offiziellen Plan, der die Filme chronologisch einteilt, gibt es nicht. Allerdings begannen die Marvel-Regisseure Joe und Anthony Russo („Return of the First Avenger“ , „Civil War“, „Infinity War“, „ Endgame“) im Vorfeld des Kinostarts von „Avengers: Endgame“ eine chronologische Reihenfolge in den sozialen Medien zu posten.

Das sind die Filme in ihrer inhaltlich-chronologischen Reihenfolge, zusammengestellt von den Russo-Brüdern:

• Captain America: The First Avenger

• Captain Marvel (aktuell im Kino)

• Iron Man (zu sehen bei Netflix, Maxdome)

• Iron Man 2 (zu sehen bei Netflix, Maxdome)

• Der unglaubliche Hulk (zu sehen bei Netflix, Maxdome)

• Thor

• Marvel’s The Avengers

• Iron Man 3 (zu sehen bei Netflix, Maxdome)

• Thor: The Dark Kingdom

• The Return of the First Avenger

• Guardians of the Galaxy

• Guardians of the Galaxy Vol. 2 (zu sehen bei Netflix)

• Avengers: Age of Ultron

• Ant-Man

• The First Avenger: Civil War

• Black Panther (zu sehen bei Sky Ticket)

• Spider-Man: Homecoming (zu sehen bei Sky Ticket)

• Doctor Strange

• Thor: Tag der Entscheidung (zu sehen bei Sky Ticket)

• Ant-Man and the Wasp

• Avengers: Infinity War (zu sehen bei Sky Ticket)

• Avengers: Endgame (aktuell im Kino)

Chronologie aller Marvel-Filme, -Serien und One-Shots

Achtung: Nur etwas für absolute Marvel-Fans, die viel Freizeit opfern können! Unten stehend sehen Sie die MCU-Chronologie unter Beachtung sämtlichen, bisher veröffentlichten MCU-Materials (Filme, Serien und One-Shots). Der Übersicht halber nach Phasen unterteilt.

Übertrieben? Sicherlich. Aber schließlich heißt es ja nicht umsonst Universum...

Phase Eins

• Captain America: The First Avenger

• Agent Carter (Staffeln 1 und 2)

• Agent Carter (One-Shot auf „ Iron Man 3“-DVD)

• Captain Marvel

• Iron Man

• Iron Man 2

• Der unglaubliche Hulk

• Der Berater (One-Shot auf „Thor“-DVD)

• Etwas Lustiges geschah auf dem Weg zu Thors Hammer (One-Shot auf „Captain America: The First Avenger“-DVD)

• Thor

• Avengers

• Objekt 47 (One-Shot auf „Avengers“-DVD)

Phase Zwei

• Iron Man 3

• Agent Carter

• All Hail the King (One-Shot auf „Thor: The Dark Kingdom“-DVD)

• Agents of S.H.I.E.L.D. (Staffel 1, Episoden 1-7)

• Thor: The Dark Kingdom

• Agents of S.H.I.E.L.D. (Staffel 1, Episoden 8-16)

• The Return of the First Avenger

• Agents of S.H.I.E.L.D. (Staffel 1, Episoden 17-22)

• Guardians of the Galaxy

• Guardians of the Galaxy 2

• Daredevil (Staffel 1)

• Agents of S.H.I.E.L.D. (Staffel 2, Episoden 1-19)

• Avengers: Age of Ultron

• Agents of S.H.I.E.L.D. (Staffel 2, Episoden 20-22)

• Ant-Man

• Jessica Jones (Staffel 1)

• Daredevil (Staffel 2)

• Agents of S.H.I.E.L.D. (Staffel 3, Episoden 1-19)

Phase drei

• Captain America: Civil War

• Agents of S.H.I.E.L.D. (Staffel 3, Episoden 20-22)

• Luke Cage (Staffel 1)

• Agents of S.H.I.E.L.D. (Staffel 4, Episoden 1-8)

• Agents of S.H.I.E.L.D.: Slingshot (Webserie)

• Agents of S.H.I.E.L.D. (Staffel 4, Episoden 9-22)

• Iron Fist (Staffel 1)

• The Defenders (Staffel 1)

• Spider-Man: Homecoming

• Doctor Strange

• The Punisher (Staffel 1)

• Runaways (Staffel 1)

• Black Panther

• Agents of S.H.I.E.L.D. (Staffel 5, Episoden 1-19)

• Cloak and Dagger (Staffel 1)

• Jessica Jones (Staffel 2)

• Inhumans (Staffel 1)

• Luke Cage (Staffel 2)

• Iron Fist (Staffel 2)

• Daredevil (Staffel 3)

• Runaways (Staffel 2)

• The Punisher (Staffel 2)

• Thor: Tag der Entscheidung

• Ant-Man and The Wasp

• Avengers: Infinity War

• Agents of S.H.I.E.L.D. (Staffel 5, Episoden 20-22)

• Avengers: Endgame

Zukünftige Marvel-Filme

Sollten Sie immer noch nicht genug haben, können Sie sich schon einmal auf folgende Titel freuen, die das Marvel-Universum weiter expandieren werden:

• Spider-Man: Far From Home ( Kinostart in Deutschland: 4. Juli 2019)

• Ohne Titel: Black Widow

• Ohne Titel: Black Panther 2

• Ohne Titel: Guardians of the Galaxy 3

• Ohne Titel: Doctor Strange 2

• Ohne Titel: The Eternals

• Ohne Titel: Shang-Chi

Von tr/RND