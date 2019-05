Los Angeles

Die früheren Teenies sind in die Jahre gekommen: Ein neuer Trailer zur Neuauflage der Kultserie „ Beverly Hills, 90210“ zeigt sieben Hauptdarsteller von damals, wie sie in ihren Häusern in den Tag starten. Shannen Doherty (spielte Brenda Walsh) macht im Garten Yoga, Jennie Garth ( Kelly Taylor) föhnt sich die Haare. Dabei hören alle auf verschiedenste Weise die ersten Töne der berühmten Titelmelodie – durch die Geräusche eines Toasters, Weckers oder Hundes.

„ Beverly Hills “ – das Comeback

Die Serie aus den 1990er Jahren um eine wohlhabende Teenie-Clique in Beverly Hills feiert ihr Comeback am 7. August auf dem US-Sender Fox. Mit dabei sind neben Doherty und Garth auch Jason Priestley, Tori Spelling, Ian Ziering, Brian Austin Green und Gabrielle Carteris. Luke Perry, der den Mädchenschwarm Dylan McKay spielte, starb vor zwei Monaten nach einem Schlaganfall.

In der sechsteiligen Neuauflage sollen die Schauspieler eine überspitzte Version ihrer selbst darstellen. Die Gruppe wird bei den turbulenten Vorbereitungen zu einer „ Beverly Hills“-Fortsetzung gezeigt. Mit seiner Meta-Ebene erinnert das Projekt an Comedy-Serien wie „Pastewka“, „ Lerchenberg“ oder „Lass es, Larry!“.

Von RND / dpa