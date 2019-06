Köln

Sie ist bekannt für ihre bissigen Gesangseinlagen. In ihrer neuesten Sendung von „PussyTerror TV“ hat sich Comedian Carolin Kebekus nun die Skandalrocker von Rammstein vorgeknöpft. In ihrer „Ode an die Periode“ tanzt sie im roten Lackeinteiler, reitet auf einer Tampon-Schaukel und schmeißt rote Farbe an weiße Wände.

Dazu schmettert sie einen brachialen Text, bei dem sie das R so schön rollt wie Rammstein Frontmann Till Lindemann. Textauszug: „Jeden Monat kommt diese Zeit/ Das Opfer an die Fruchtbarkeit/ Du kannst nichts tun, bist du ein Weib/ Zerreißt es dir den Unterleib.“

Der ernste Hintergrund dieses Songs: Aktuell werden etwa Lachskaviar und Schnittblumen als „Dinge des täglichen Bedarfs“ mit sieben Prozent besteuert, Menstruationsartikel jedoch mit 19 Prozent Mehrwertsteuer. Nach Meinung von Aktivisten, die dazu auch eine Petition eingebracht haben, werde Frauen somit abgesprochen, dass es sich bei teuren Menstruationsartikeln um „Dinge des täglichen Bedarfs“ handele. Die hohe Besteuerung dieser Produkte stelle eine fiskalische Diskriminierung von Frauen aufgrund ihres Geschlechts dar, so die Argumentation.

Erst vor kurzem hatte sich Kebekus auf Instagram zu dem Thema geäußert: „Die Periode ist kein Luxus und Tampons und Binden gehören zum Grundbedarf einer jeden Frau! Auf der ganzen Welt sollte Frauen und Mädchen der Zugang zu diesen Produkten ermöglicht werden! Leider ist das Thema Menstruation in vielen Entwicklungsländern immer noch extrem schwierig.“

