Wer wird das Promi-Paar des Jahres? Wenn RTL diesen Sommer die vierte Staffel von „Das Sommerhaus der Stars“ zeigt, wird diese Frage wieder für ordentlich Spannung unter den Teilnehmern sorgen. Doch welche Promi-Paare werden in die Villa in Portugal ziehen und die gemeinen Challenges und Sprüche der Mitkandidaten zwei Wochen über sich ergehen lassen?

„Das Sommerhaus der Stars“: Diese Promis sollen dabei sein

Bestätigt sind die „ Sommerhaus“-Teilnehmer vom Sender noch nicht. Laut der „Bild“ sollen diese Promis aber bereits feststehen. Eine Übersicht:

• Désirée Nick (62): Die König der Lästermäuler soll mit einer noch unbekannten Lebensgefährtin in die Villa ziehen.

• Willi Herren (43): Der Sänger soll seine Gattin Jasmin mit ins „ Sommerhaus der Stars“ nehmen.

• Michael Wendler (43):

„Der Wendler“ darf nicht fehlen – und seine Laura natürlich auch nicht.

• Nino de Angelo (55): Auf ihn soll eine besondere Überraschung warten: Der Schlagersänger kommt mit neuer Freundin Simone – und trifft im „ Sommerhaus“ auf seine Ex-Freundin Kate Merlan. Allerdings weiß er selbst davon offenbar noch nichts, wie er in einem aktuellen Post kommentiert.

• Benjamin Boyce (50): Der „Caught in The Act“-Star ist der neue an Kate Merlans Seite und zieht ebenfalls mit in die Villa.

• Gina-Lisa Lohfink (32): Die Ex-GNTM-Kandidatin und „Adam sucht Eva“-Teilnehmerin soll mit ihrem Freund Antonio Carbono kommen.

• Iris Klein (51): Die Mutter von Daniela Katzenberger ist bekannt für ihre Schlagfertigkeit. An ihrer Seite: ihr Mann Peter.

