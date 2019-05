Tel Aviv

Der Eurovision Song Contest in Tel Aviv geht in seine heiße Phase: Im zweiten Halbfinale des ESC 2019 kämpfen die letzten 18 Länder um den Einzug ins große Finale am Samstag. Mit dabei sind erfahrene ESC-Teilnehmer wie Schweden, Irland und Österreich. Doch die Konkurrenz ist stark, und am Ende kommen nur zehn weiter.

Bereits fürs Finale gesetzt sind sechs Länder: Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Italien, Spanien und Gastgeber Israel. Das erste Halbfinale fand am Dienstagabend statt. Lesen Sie hier, welche Länder weitergekommen sind.

Wann findet das zweite Halbfinale des ESC 2019 statt?

Das zweite Halbfinale des Eurovision Song Contest findet am Donnerstag, 16. Mai 2019 statt. Los geht es im Internationalen Kongresszentrum in Tel Aviv um 21 Uhr.

Zweites ESC-Halbfinale im Free-TV und auf eurovision.de

Der ARD Digitalsender ONE überträgt das zweite ESC-Halbfinale 2019 am Donnerstag, 16. Mai live ab 21 Uhr. Wie schon im ersten Halbfinale kommentiert Peter Urban von „The Voice“. Im Anschluss, ab 23.15 Uhr sind auf eurovision.de Reaktionen aus dem Pressezentrum zu sehen; Stefan Spiegel zeigt Backstage-Einblicke. Vor dem Halbfinale und ebenfalls auf eurovision.de: Das offizielle „Warm-up zum zweiten Halbfinale“, live mit Alina Stiegler. Los geht es um 20.30 Uhr.

Die Wiederholung des zweiten Halbfinales ist am Freitag, 17. Mai im Ersten zu sehen – allerdings erst nach Mitternacht, um 2.10 Uhr.

ESC 2019: So sehen Sie das zweite Halbfinale im Livestream

Fans ohne Fernseher können das zweite ESC-Halbfinale auch über das Internet schauen. Im ONE-Livestream, der über die ARD-Mediathek online abgerufen werden kann, ist die Live-Show aus Tel Aviv ebenfalls zu sehen.

ESC 2019: Wer macht beim zweiten Halbfinale mit?

Im zweiten Halbfinale des ESC 2019 treten 18 Länder an. Die zehn bestplatziertesten qualifizieren sich für das Finale am 18. Mai. Das sind die teilnehmenden Länder des zweiten ESC-Halbfinales, sortiert nach der Startreihenfolge:

1. Armenien: Srbuk mit dem Song „Walking Out“

2. Irland: Sarah McTernan mit dem Song „22“

3. Moldau: Anna Odobescu mit dem Song „Stay“

4. Schweiz: Luca Hänni mit dem Song „She Got Me“

5. Lettland: Carousel mit dem Song „That Night“

6. Rumänien: Ester Peony mit dem Song „On a Sunday“

7. Dänemark: Leonora mit dem Song „Love Is Forever“

8. Schweden: John Lundvik mit dem Song „Too Late for Love“

9. Österreich: Paenda mit dem Song „Limits“

10. Kroatien: Roko mit dem Song „The Dream“

11. Malta: Michela mit dem Song „Chameleon“

12. Litauen: Jurij Veklenko mit dem Song „Run with the Lions“

13. Russland: Sergey Lazarev mit dem Song „Scream“

14. Albanien: Jonida Maliqi mit dem Song „Ktheju tokës“

15. Norwegen: KEiiNO mit dem Song „Spirit in the Sky“

16. Niederlande: Duncan Laurence mit dem Song „Arcade“

17. Nordmazedonien: Tamara Todevska mit dem Song „Proud“

18. Aserbaidschan: Chingiz mit dem Song „Truth“

