Carlotta Truman (19), geboren am 19. Oktober 1999 in Garbsen bei Hannover, ist seit ihrer frühen Kindheit auf Bühnen unterwegs, nahm an TV-Shows wie „Das Supertalent“ teil, schreibt eigene Songs und studiert nebenbei am Musik-College in Hannover.

Laura Kästel (27, Bühnenname Laurita Spinelli), geboren am 29. September 1992 in Königsau in Rheinland-Pfalz, hat eine Mutter halb-philippinischer Herkunft. Sie sang als Backgroundsängerin bei Sarah Connor, Steganie Heintzmann und Lena Meyer-Landrut, bevor der NDR sie und Carlotta Truman zum Duo Sisters vereinte.