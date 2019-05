Los Angeles

Wenn im Mai beim Bezahlsender Sky klar geworden ist, wer das Ringen um den Fantasykontinent Westeros gewonnen hat, gibt es noch einen besonderen Nachklapp für die Fans der Serie. Nach dem Serienfinale wird „ Game of Thrones: The Last Watch“ zu sehen sein, ein Dokumentarfilm der britischen Filmemacherin Jeanie Finlay, die bei der letzten Staffel mit am Set war.

Der Zweistundenfilm folgt Stars wie Emilia Clarke und Peter Dinklage und gibt einen Einblick in die große letzte Schlacht, deren Umsetzung 55 Tage Dreharbeiten erforderte. Inzwischen wurde der offizielle Trailer veröffentlicht.

„ Game of Thrones “-Doku: Mehr als ein „Making of“

Die Doku wird am 26. Mai, also eine Woche nach Ausstrahlung der finalen Folge, veröffentlicht. In der offiziellen Pressemitteilung dazu heißt es, dass es sich um mehr als ein simples „Making of“ handele. Vielmehr erwarte Fans eine „lustige, herzzerreißende Geschichte,“ die mit „Witz und Intimität“ erzählt würde. Es gehe darum, zu zeigen, was es bedeute, „eine Welt zu kreieren und dieser dann Lebewohl sagen zu müssen“.

Es handelt sich nicht um die erste Doku zu „ Game of Thrones“. Bereits vor vier Jahren zeigte der US-Sender HBO, wie das Leben hinter dem Set aussieht. Mit „ Game of Thrones: A Day in the Life“ bekamen Fans damals Einsicht in einen Produktionstag der fünften Staffel. Hier können Sie sich das Special in der Mediathek von Sky auf Englisch ansehen.

Ist die GoT-Doku in Deutschland zu sehen?

In den USA ist zeigt HBO die Doku um 21 Uhr abends (Eastern Time in den USA) am Sonntag, 26. Mai 2019. Der Streamingdienst von HBO, HBO Go, ist in Deutschland allerdings nicht verfügbar.

In Deutschland besitzt der Pay-TV-Sender Sky die Exklusivrechte für die Erstausstrahlung von „ Game of Thrones“. Auch die Dokumentation der britischen Filmemacherin Jeanie Finlay wird in der Nacht zum Montag,27. Mai, zeitgleich zum US-Start, auf den unterschiedlichen Streamingdienste von Sky gezeigt. Im Fernsehen auf dem Kanal Sky Atlantic HD ist die Doku am 27. Mai um 20.15 Uhr zu sehen.

Von RND/big