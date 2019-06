„Joko & Klaas gegen ProSieben“: Das passiert alles in Folge 3

Medien Racheshow mit Thore Schölermann - „Joko & Klaas gegen ProSieben“: Das passiert alles in Folge 3 Einmal haben sie gegen ihren Haussender ProSieben gewonnen und einmal verloren. Wie wird die dritte Folge von „Joko & Klaas gegen ProSieben“ ausgehen? Alle Infos zur Show.

„Joko & Klaas gegen ProSieben“ geht am Dienst in die dritte Runde. In der ersten Folge gewannen die beiden Entertainer 15 Minuten Sendezeit. Quelle: ProSieben/Willi Weber