Im Herbst startet die erste „Let’s Dance“-Tour quer durch Deutschland. Los geht’s am 8. November in der Sachsen-Arena in Riesa. Der Tour-Auftakt ist bereits ausverkauft. Neben „Let’s Dance“-Moderator Daniel Hartwich werden auch Joachim Lambi, Motsi Mabuse und Jorge Gonzalez dabei sein. Außerdem „Let’s Dance“-Promis wie Thomas Hermanns und Profitänzer wie Massimo Sinato und Robert Beitsch. Nur eine fehlt: Co-Moderatorin Victoria Swarovski.

Doch warum ist das so? Ihr Management verweist auf „produktionstechnische Gründe“. Aber welche sind das? Immerhin steht das Konzept der Liveshows nach Informationen des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND) noch gar nicht zu 100 Prozent. Hat die Moderatorin vielleicht nur kein Interesse daran, an 17 Abenden durch die Republik zu touren? Oder wurde sie vom Tour-Veranstalter Semmel Concerts gar nicht erst angefragt?

Timo Hoppen von Semmel Concerts, Projektleiter der „Let’s Dance Live 2019“-Tournee zum RND: „Aufgrund der Produktionsbedingungen und der inhaltlichen Umsetzung der Arena-Shows werden wir – wie in England auch – nur einen Moderator auf der Tour einsetzen. Daher wird nur Daniel Hartwich bei der kommenden ’Let’s Dance Live Tour’ dabei sein.“ Dann würde aber zumindest noch die Frage im Raum stehen, warum auf der offiziellen Seite zur Tour mit einem Foto von Victoria Swarovski für die Veranstaltungen geworben wird.

Nach Informationen des RedaktionsNetzwerks Deutschland gibt es allerdings noch einen weiteren, weitaus gewichtigeren Grund. So soll Victoria Swarovski – anders als ihr Moderatorenkollege Daniel Hartwich – noch gar keinen Vertrag für die nächste Staffel von „Let’s Dance“ besitzen. Ein RTL-Sprecher zum RND: „Wir sind mit allen Akteuren bei Let’s Dance sehr, sehr zufrieden und auch diese Staffel ist ein voller Erfolg. Wie gewohnt geben wir die Besetzung für die neue Staffel nach Staffelende bekannt.“

Einer, der trotz seines vorzeitigen Ausscheidens bei der Tour dabei ist, ist Oliver Pocher: In der Live-Show am Freitag verriet er, dass er gemeinsam mit Profitänzerin Christina Luft ab November 2019 in 16 Städten das Tanzbein schwingen. „Tanzen ist mein Leben und ich bin wahnsinnig froh, dass die Macher des Tour-Ablegers dies genauso sehen! Achtung liebes Publikum, macht euch somit auf ein einzigartiges Live-Abenteuer gefasst“, sagte Oliver Pocher.

