San Jose

Ob „One More Thing“ oder nicht: Die Keynote von Apple-Boss Tim Cook auf der heutigen Entwicklerkonferenz wird mit Spannung erwartet. Wird das heute nach mehr als 18 Jahren der Abschied von iTunes? Hier gibt’s die Geschehnisse in unserem Liveblog.

20.20 Uhr: Mac

Jetzt gibt es Neues für die Apple-Rechner. Und es scheint, dass es nun um Hardware geht: Ein Film führt ihn ein – den neuen MacPro. Ein cooles neues Design, dass ein wenig an einen tragbaren Edelstahl-Verstärker erinnert. Es ist Schluss mit dem schwarzen Zylinder. Industrial ist Trumpf. Bis zu 28 Cores des neuen Intel Xeon Prozessors haben Platz in dem Mega-Kraftpaket. Arbeitsspeicher? Bis zu 1,5 Terabytes! Und der MacPro ist mit acht PCI-Steckplätzen praktisch unendlich erweiterbar. Natürlich toppt auch die Grafikkarte alles bisher Dagewesene. Eine eigene Videokarte namens „Afterburner“ schafft sechs Milliarden Pixel pro Sekunde ... Damit lassen sich 12 4K-Videos auf 12 Monitoren auf einmal abspielen. Und wird er zu schwer – Räder gibt es auch ... Und eigene Hochleistungs-Apps, etwa vom Bild- und Videoexperten Adobe und anderen Topunternehmen. Damit lassen sich etwa im Audiobereich bis zu 1000 Tonspuren gleichzeitig bearbeiten. Oder Videos mit 100 Millionen Pixeln. Derlei Performance verhält sich zum privaten Homeuser allerdings ähnlich wie ein Bugatti Veyron zu einem Polo.

Komplett neues Design, komplett neuer Inhalt: Das neue Flaggschiff, der MacPro. Quelle: Screenshot/Apple

20.05 Uhr: iPadOS – ein eigenes System fürs iPad

Ein Film stimmt ein auf die News in Sachen iPad. Die erste wirklich große Überraschung: ein eigenes System fürs iPad. Damit lassen sich Widgets direkt auf dem Home-Bildschirm platzieren. Mit Wischbewegungen kann man nun durch die Apps sausen, die am rechten Bildschirmrand stehen.

Die neue Splitscreen-Funktion. Quelle: Screenshot/Apple

Und mit Split Screen kann man erstmals auch zwei Seiten in ein und derselben App öffnen, etwa zwei Word-Dokumente nebeneinander. Das ist eine wirklich nützliche Neuerung, zumal sich die Inhalte durch Drag and Drop von A nach B transportieren lassen. Außerdem lassen sich Fotos direkt aus der Kamera in eine App importieren. Auch Cursor-Funktionen und Scrollen in Textdateien wurde vereinfacht. Kopieren geht jetzt, indem man drei Finger zusammennimmt, Drei Finger auseinander heißt: Kopie einsetzen. Und löschen bzw. rückgängig machen? Drei Finger wischen. Das ist wirklich genial. Ähnlich wie die neue Reaktionszeit des Apple Pencil: 0,9 Millisekunden.

20.00 Uhr: iOS 13 – Neue Funktionen bei AirPods, HomePod etc.

AirPods kriegen ein neues Feature: Siri kann jetzt einlaufende Nachrichten in Echtzeit vorlesen. Musikhören geht jetzt von iPhone zu HomePod ohne unterbrochen zu werden.

Auch LiveRadio ist eine neue Funktion. Quelle: Screenshot/Apple

Auch CarPlay, die Schnittstelle für Auto-Displays, wurde überarbeitet. Die Musik-App wurde neu gestaltet – ein Hinweis auf den nahenden Abschied von iTunes.

19.50 Uhr: iOS 13 – Kamera und Foto

Es gibt neue Lichteffekte für Porträts – und neue Option zur Bildbearbeitung. Alle Bedienelemente sind in Foto jetzt auf einen Blick mit Schiebereglern zu sehen. Alle Funktionen wie etwa Rotieren funktionieren erstmals auch bei Videos.

Auch Videos lassen sich jetzt drehen. Quelle: Screenshot/Apple

Auch die Speicherfunktionen der Fotobibliothek wurden neu angeordnet. Wenn einem seine Fotos verloren gehen, einfach die „Tage“-Funktion einschalten. Duplikate oder ähnliche Motive verschwinden, eine abwechslungsreiche Chronologie der Bilder erscheint. Ähnlich stringent sind „Monate“ und „Jahre“.

19.40 Uhr: iOS 13 – „Sign in with Apple“, HomeKit und neue Memojis

Das Thema Datensicherheit: „Sign in with Apple“, Einloggen, ohne Daten-Tracking und mit FaceID, ohne jegliche Privatinformationen preiszugeben. Apps, die eine eigene Email-Adresse benötigen, trickst Apple künftig aus. Will man seine Adresse nicht angeben, kreiert Apple für jede App eine Fantasie-Email, die auf die eigene Adresse umgeleitet wird. Sicherheit wird auch bei HomeKit groß geschrieben. Mit HomeKit Video werden die Aufnahmedaten verschlüsselt, niemand kann sie einsehen bis auf den User.

Neue Memoji-Funktionen. Quelle: Screenshot/Apple

Auch die Memoji-Funktion, mit denen sich sprachsynchrone eigene Avatare gestalten lassen, wird erweitert. Mit der Funktion Memoji-Stickers kann man sich auch mit Stickern in Chats, Mail etc. selbst darstellen.

Die neuen Memoji-Sticker Quelle: Screenshot/Apple

19.30 Uhr: iOS 13 – DarkMode, Reminder und Maps

Tim Cook ist wieder auf der Bühne. „Now let’s talk about iOS.“ Das beliebteste Betriebssystem der Branche, so Cook, sei schon in seiner aktuellen Version 12 mit 85 Prozent Nutzung 75 Prozent besser als Android mit 10 Prozent. Was da noch kommen kann? iOS 13. Es wird mit einem Filmeinspieler präsentiert. Der zeigt das neue Feature DarkMode.

Darkmode in iOS13 Quelle: Screenshot/Apple

Craig Federighi präsentiert dann das neue Feature, das es auf Macs schon gibt und das sowohl Energie spart wie das Schlafverhalten nachts verbessern soll, weil es weniger stört als das helle Licht des Telefonmonitors. Es geht in die Details des neuen Betriebssystems. Gänzlich neu ist die App „Reminder“, in der sämtliche Erinnerungsfunktionen zusammengefasst werden. Auch die Karten-App wurde runderneuert. Sie enthält wesentlich mehr 3D-Elemente und die Nutzerfreundlichkeit wurde verbessert. Die neuen Kartendaten gibt es vorerst aber nur für die USA – der Rest der Welt wird dann wohl erst im Winter 19/20 folgen – dann allerdings mit einer Apple-eigenen Fotoanimation die Google-Streetview ordentlich Beine machen wird.

19.14 Uhr: watchOS 6

Als erstes werden neue Zifferblätter für die AppleWatch präsentiert. Dann zeigt Kevin Lynch eigene Apps für Audiobücher, Rechner etc. Und die Apple Watch ist nun mit dem neuen System unabhängig vom iPhone – mit einem eigenen AppStore für die AppleWatch. Natürlich folgen auch etliche neue Fitness- und Gesundheits-Features. Unter anderem eine Funktion, die mit der Noise-App zu laute Geräusche anzeigt. Auch eine App zur Kontrolle des weiblichen Zyklus wird vorgestellt. Auch die Health-App wurde komplett überarbeitet. Alle Gesundheitsdaten seien, so wird versichert, absolut sicher gespeichert – auf den jeweiligen Geräten. Nur der User entscheide, ob und welche Daten er freigebe.

Apple Keynote WWDC2019: Kevin Lynch präsentiert neue Zifferblätter. Quelle: Screenshot/Apple

19.10 Uhr: TV OS

Cook wendet sich TV OS zu und kündigt als erstes einen Multiuser-Support an. Jeder kann sich sein Programm unabhängig zusammenstellen – das gilt auch für Apple Music. Außerdem funktioniert das neue TV OS auch mit Playstation Pro und der xBox.

19.02 Uhr: Erste Eindrücke einer Apple-TV-Serie

Tim Cook betritt die Bühne. „Good morning!“ „Ihr macht die Welt zu einem besseren Ort“, sagt Cook zu den Programmierern.“ Für die meisten ist es die erste Konferenz. Cook wiederholt noch mal die Neuigkeiten aus dem März wie AppleNews, AppleCard usw. Es folgt ein kleiner Ausblick auf AppleTV+ und die Serie „For All Mankind“ über die amerikanische Raumfahrt.

19.00 Uhr: Es geht los

Wieder ein Videoeinspieler, der Programmierer bei der Arbeit zeigt. Nostalgisch in schwarz-weiß. „Während die Welt schläft ... Willkommen zur WWDC19“.

18.58 Uhr: Die Ruhe vor dem Sturm

In wenigen Augenblicken geht die Keynote los.

Von Daniel Killy/RND