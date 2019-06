Cupertino

Die Zukunft des Smartphones ist quadratisch – zumindest, wenn es um die Kameras auf der Rückseite geht. Denn wie ein von Google selbst vergangene Woche veröffentlichtes Foto zeigt, wird das neue Pixel-4-Smartphone seine Kameras und Sensoren in einem kleinen Quadrat auf der Rückseite des Smartphones anordnen.

Auch für das neue iPhone gibt es bereits länger schon entsprechende Gerüchte. So zeigen beispielsweise Leaks von iPhone-Hüllen-Herstellern eine Aussparung am linken, oberen Rand. Sie weisen – so das Portal „The Verge“ - daraufhin, dass Apple für sein kommendes iPhone 11 ein quadratisches Kameramodul mit drei Linsen plant.

Mehrfachkameras: Viele Kameras, begrenzter Platz

Der Trend im Smartphone-Markt geht schon länger in Richtung Mehrfachkameras – und natürlich müssen diese Linsen in irgendeiner Form angeordnet werden. Samsung stellt sie platziert in gerader Linie mal waagerecht (wie zum Beispiel beim Galaxy S10) oder auch senkrecht wie beim Galaxy A9. Auch die quadratische Anordnung ist nicht ganz neu: Das Huawei Mate 20 Pro beispielsweise setzt ebenfalls auf ein – mittig platziertes – Kamera-Quadrat.

Doch Apple ist im Smartphone-Markt ein Trendsetter. Gut zu sehen war das bei der Notch. Die Bildschirmaussparung wurde erst belächelt und dann vielfach kopiert. Ähnlich verhält es sich beim Kopfhörereingang, der nun bei immer mehr Smartphones verschwindet.

Von RND/asu