Oberhausen

Michael Wendler ist verliebt. Das schreit er – wie es sich für Frischverliebte und Schlagerstars gehört – auch in unzähligen Posts in den sozialen Netzwerken in seine Fan-Welt hinaus. „Das beste was mir je passiert ist“, steht da zum Beispiel unter einem Bild mit seiner Laura. Oder: „Du verzauberst mich jeden Tag“.

Doch nun regt sich Unmut auf dem Pop-Parkett: Am Wochenende zeigte Wendler während seinem Konzert in Oberhausen Ausschnitte aus seinem neuen Musikvideo „Einer liebt immer mehr“ und postete die Screenshots auch auf Instagram. Zu sehen ist unter anderem seine 18-jährige Freundin in lasziven Posen. Zu viel für so manch einen Fan.

Wendler kriegt Fan-Ärger ab – „Alles andere als stilvoll“

Weißes Top, blaue Jeans – im Partnerlook zeigen sich Michael Wendler und seine Laura auf den Bildern zum neuen Musikvideo. Er schleppt Autoreifen, sie räkelt sich auf einem Motorrad. Die Hotpants so knapp geschnitten wie das Oberteil. Kommentare unter dem Post wie „alles andere als stilvoll“ sind noch die harmloseren. Doch es gibt auch deutlichere: „Tobt die Midlife-und-Narzissmus-Krise echt so heftig, dass permanent die Brüste des Lolitahäschens in die Kamera gehalten werden müssen?“. Oder: „ Pornodreh à la Wendler“.

Neues Wendler-Album soll im Juni erscheinen

Auf dem Konzert in Oberhausen präsentierte Wendler vier neue Songs aus seinem neuen Album „Stunde Null“, das am 28. Juni erscheinen soll, vor rund 2000 Fans. Die wollten aber vor allem eines: Laura sehen. Auf die Bühne ließ Wendler sie nicht. Aber die auf die Bühnenwand projizierten Video-Aufnahmen schienen das wieder wett zu machen – die Stimmung der Fans ausgelassen.

Michael Wendler und seine Laura – lesen Sie auch:

Von RND