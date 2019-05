Potsdam

Keine Warnung mehr für Radioeins-Hörer: Autofahrer in Berlin und Brandenburg erhalten ab sofort keine Blitzermeldungen des RBB-Senders mehr. Diese halte man „nicht mehr für zeitgemäß“, hieß es in einer Twitter-Meldung am Montag.

In einem Video auf Facebook kündigte Programmchef Robert Skuppin den Schritt humorvoll an. In Anlehnung an die legendäre Pressekonferenz von Günter Schabowski vor der Öffnung der Berliner Mauer antwortete er auf die Frage nach dem Zeitpunkt des Endes: „Nach meiner Erkenntnis, sofort, unverzüglich.“

Ein Grund für die Entscheidung seien auch die konstant hohen Unfallzahlen, die oft durch Raserei verursacht würden, hieß es vom Sender. Mit den bisherigen Blitzerwarnungen habe eigentlich der Eindruck von flächendeckender Kontrolle erweckt werden sollen. Den Fahrern sollte so klar gemacht werden, dass es sich nicht lohne, „das Gaspedal durchzutreten“. Das sei auch ein „verkehrspädagogischer Ansatz“ gewesen. Nun solle der Verkehrsservice nach Hörerwünschen neu gestaltet werden.

Von RND/dpa