Es war zuletzt gelegentlich von Europa die Rede. Wie wichtig Europa ist und wie toll und wie schützenswert. Frieden, Vielfalt, Zusammenhalt, Solidarität, Reisen, Freiheit, Pizza, keine Roaminggebühren mehr und so. Und dass man natürlich „dafür“ ist, denn „dagegen“ wird kein Mensch von Verstand ernsthaft sein. Das Fernsehen ist voll von Menschen, die irgendwie „für Europa“ sind. All diese Menschen, Politiker zumeist, haben natürlich vollkommen Recht. Europa ist das tollste politische Projekt der letzten 100 Jahre, und man kann das im Grunde gar nicht genug feiern.

Es gibt nur ein Problem: Für den normalen Menschen außerhalb der politischen Blase ist der europäische Wahlkampf ungefähr so aufregend wie eine Party mit Manfred Weber und drei Flaschen Mineralwasser. Der politische Normalverbraucher hört nur „Wir müssen in Europa…“ und sackt gedanklich sofort ins Nirgendwo wie Homer Simpson im Tanztheater. All die Floskeln auf den Plakaten, all die billigen Appelle, all die Politik. Aldi-Politik.

Wie kriegt man bloß Feuer in dieses sturzöde Ritual? Was tun, wenn Kugelschreiberverschenken auf dem Marktplatz und ausgelutschtes Politklimbim wie „Zusammenhalt“, „Miteinander“, „Frieden“, „Wohlstand“ einfach niemanden mehr interessieren? Oder wissen Sie etwa, wie der zweite Mann auf der Europawahlliste der SPD heißt? Der heißt Udo Bullmann. Eben.

Und wissen Sie, wie die Spitzenkandidaten der Linke heißen? Na? Kornelius Grubenheimer und Arzu Öcalan. Okay, das war gelogen. Sie heißen Martin Schirdewan und Özlem Alev Demirel. Aber jede Wette: Sie hätten es nicht gemerkt.

Man weiß nicht, was das größere Elend ist: der aktuelle Europawahlkampf oder Madonnas Auftritt beim Eurovision Song Contest.

Jung und cool müsste man sein

Im Kern geht es bei beidem um dasselbe: Es geht um die Sehnsucht, gehört zu werden. Um den Traum von Hipness. Jung und cool müsste man noch mal sein, träumt Madonna. Jung und cool müsste man endlich mal sein, träumen die Parteistrategen. Aber wie soll das gehen? Wie um Himmels Willen kriegt man als Werbefachmann koffeinfreie Spitzenkandidaten wie Katarina Barley ( SPD), Manfred Weber ( CDU), Sven Giegold (Grüne) und Nicola Beer ( FDP) jung und hip? Barley, Weber, Giegold und Beer – die vier Evangelisten der Mittelmäßigkeit. Stars ohne Strahlkraft. Sven Giegold sammelt Stofftiere und fährt gerne Fahrrad. Europa, das ist dein Mann.

„Wir in Europa stehen vor zahlreichen Herausforderungen, von der Migration bis zum Klimawandel, von der Jugendarbeitslosigkeit bis zum Datenschutz“, heißt es in der Wahlkampagne des Europaparlaments. Ja Donnerschlag - ist nicht wahr!?

Erkennungszeichen der Mover und Shaker

Das internationale Erkennungszeichen für politische Verzweiflung ist der Hoodie. Der Kapuzenpulli gehört zu den verbreitetsten Requisiten für Coolnesssimulation. Wer als Wahlkämpfer und Europagutfinder den politischen Swag sucht, der trägt jetzt den EU-Hoodie in Kuschelblau mit Sternenkreis. „Whassupp, ihr hippen, jungen Wähler!?“, heißt das Fashionstatement. „Ich bin eine von euch! Ich trage Kapuze als internationales Erkennungszeichen der Mover und Shaker wie im Silicon Valley.“

Christian Lindner trägt ihn, EU-Kommissar Günther Oettinger besitzt einen und auch Kevin Kühnert, der Mensch gewordene Präventivschlag der SPD, wurde schon damit gesehen. Johannes B. Kerner, Vivienne Westwood, Palina Rojinski trugen ihn. Wolfgang Ischinger, Vorsitzender der Münchner Sicherheitskonferenz, trug ihn. Und selbst Philipp Amthor ( CDU), zweijüngster und gleichzeitig frühvergreistester Abgeordneter im Deutschen Bundestag, wählte jüngst den Hoodie. Es gibt kein Entkommen. Katarina Barley wählte gar die noch coolere Version, auf der in Anspielung auf den Brexit ein goldenes Sternchen fehlt. Und vertwitterte auf Nachfrage gar den Link zum Händler – wie so eine richtige Instagram-Influencerin. Es handelt sich um den „EUUnify Hoodie“ der Firma König Souvenir, Preis: 59 Euro, 50 Prozent Baumwolle und 50 Prozent Polyester. Der Gedöns- und Gartenmöbel-Anbieter „Butlers“ verkauft den Europa-Hoodie inzwischen als Schnäppchen für 26 Euro („Weil uns Europa als unsere Heimat und Zukunft am Herzen liegt, setzen wir uns gemeinsam mit der bekannten Influencerin Diana zur Löwen ein für ein demokratisches Miteinander in Frieden, Freiheit usw.“).

Es ist ein wohlfeiles Bekenntnis

Nun sind Europapolitiker mit Kapuzenpulli ungefähr so glaubwürdig wie Mick Jagger mit Ruschenschürze. Wobei Ruschenschürzen, trüge sie Jagger, gewiss sofort zum Kultrequisit der vergreisenden Rockszene würden – im Gegensatz zum Europa-Hoodie, der sofort out ist, sobald ihn Philipp Amthor trägt. Es ist wie mit „An Tagen Wie Diesen“: Seit Manfred Kauder den Tote-Hosen-Song 2014 in Grund und Boden gesungen hat, kann man ihn ohne Hirnkurzschluss nicht mehr hören. Tot und begraben, das Ding. Die CDU ist eine Trendvernichtungsmaschine.

Das ist das eine Problem. Das andere ist: Hoodie-Tragen ist schön und gut, aber es ist ein wohlfeiles Bekenntnis. Der Kuschelpulli steht ja nicht nur für kalifornische Silicon-Valley-Sunshine-Business-Laune, für die Versöhnung von Hipness, Hippietum und Heuschreckenkapitalismus. Er steht auch für das wohlige Gefühl, dass alles gut ist, wie es ist.

Viele kennen ja diesen Moment, wenn man den Pullover noch nicht ganz über dem Kopf hat und denkt: Eigentlich ganz schön hier drin – warum, ruhig und friedlich. Warum kann es nicht so bleiben?

Europa ist nicht warum und friedlich wie ein Pullover

Europa ist aktuell aber nicht warum ruhig und friedlich. Gutfinden reicht nicht. Die europäische Politik braucht mehr Baumwolle und weniger Polyester. Alles andere ist Pullitik. Es geht aktuell um so viel in Europa. Um den Rechtsruck eines ganzen Kontinents, um die Neugestaltung der EU-Spielregeln, um Nationalismus, Fremdenhass, Armut, Klimaschutz. Es geht um die Frage, wie man diese klapprige Nationenkonstruktion im 21. Jahrhundert organisiert, wie man auch 79 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg an die alte Idee vom Versöhnungsbündnis erinnert. Für Kuscheln ist keine Zeit.

Aber Hauptsache Hoodie.

Natürlich sind schon viele Kleidungsstücke zu politischem Ruhm gekommen. Walter Mompers roter Schal als Kuschelrequisit der Wendezeit. Die unvermeidliche Fliege des ebenso unvermeidlichen SPD-Gesundheitsexperten Karl Lauterbach, die jeden „Tagesschau“-Zuschasuer unweigerlich warnt: Jetzt wird’s nasal und nölig. Und selbst die amorphen Hosenanzüge der Kanzlerin haben zwar keinen Hosenanzugboom bei Teenagern ausgelöst, sind aber als Silhouette der Systemerhaltung zum Fashionsymbol für die politisch amorphen Merkeljahre geworden.

Es wäre ein Elend, wenn auf die Hosenanzugjahre jetzt die Hoodiejahre folgen.

Von Imre Grimm