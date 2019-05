Los Angeles

Showdown bei Pro7. In der 14. Folge von „ Germany’s Next Topmodel“ ( GNTM) wurde es für zwei Kandidatinnen besonders spannend: Bereits in der Folge zuvor hatte Modelmama Heidi Klum (45) verkündet, dass Sarah (20) und Caroline (21) in einem sogenannten „Shoot-out“ gegeneinander antreten müssen. Nach einem Fotoshooting-Duell auf dem Rodeo Drive in Los Angeles musste eine gehen – es traf Sarah.

Urteil von Starfotograf Matthew McCabe : Sarah war schlechter

Die Aufgabe: Nur mit High Heels, Slip, Bustier, transparentem Mantel und Glitzer-Bodypainting mussten die Kandidatinnen modeln. Sarah hatte in dem Shooting nicht überzeugt. Starfotograf Matthew McCabe befand, sie habe ihre Sache ganz klar schlechter gemacht als Caroline.

Aber sie ging nicht alleine. Am Ende der Show war auch Sarahs Duellantin Caro raus. Im Halbfinale der aktuellen Staffel sind jetzt noch Vanessa, Cäcilia, Alicia, Sayana und Simone. Bei Sayanas Weiterkommen machte es das Sphinx-Triumvirat aus McCabe, Klum und Naomi Campbell besonders spannend. Früh aufatmen konnte Simone: Sie war wegen eines Fotojobs in Paris automatisch im Halbfinale.

Von RND