Köln

Dieser Abend ist ganz für Johannes Oerding – steht er ganz im Zentrum von der zweiten Folge der Vox-Tauschshow von „Sing meinen Song“. Denn schließlich ist es das simple Prinzip der Tauschkonzerte, dass die sieben Musiker alle einen Song des Kollegen interpretieren. Eigentlich dürfte man einen ruhigen Abend erwarten – schließlich ist Johannes Oerding für seine entspannten Singer-Songerwriter-Kompositionen bekannt. Aber wer weiß, wie die Kollegen Johannes Oerdings ruhige Art umsetzen.

Wählen können Jennifer Haben, Jeanette Biedermann, Wincent Weiss, Michael Patrick Kelly, Alvaro Soler und Milow aus fünf Alben, von „Erste Wahl“ 2019 bis zu „Kreise“ 2017.

Jennifer Haben singt „Alles brennt“

Jennifer Haben, die Frontfrau der Metal-Band Beyond the Black, hat den Song „Alles brennt“ ausgesucht. Die gebürtige Saarländerin, Jahrgang 1995, hat bereits einiges an TV-Erfahrung. Schon mit 2005 hat sie mit Alexander Klaws das Lied „Ich will was tun für dich“ für den RTL-Spendenmarathon aufgenommen. Für „TV total“ spielte sie 2006 Saxofon. Noch 2010, vor ihrem Abitur, war sie Mitglied der Girlgroup Saphir, die einem Kika-Casting entstammte. Doch mit dem Pop war danach wohl Schluss, 2014 hat sie sich ein paar Jungs zusammengetrommelt, um die Metal-Band Beyond the Black zu gründen – die Feuertaufe war das Metal-Festival Wacken.

Mehr zum Thema:

Sing meinen Song 2019: Start, Teilnehmer und Sendetermine

Jeanette Biedermann singt „Nie wieder Alkohol“

Jeanette Biedermann hat sich „Nie wieder Alkohol“ von Johannes Oerding ausgesucht. Bevor sie als Marie Bazler dem Vorabend-TV-Publikum in „ GZSZ“ bekannt wurde, wurde Jeanette Biedermann von „Bild“-Lesern als Schlagerkönigin 1998 gewählt. Parallel zur Karriere bei der Seifenoper veröffentlichte sie ihre Alben: „Delicious (2001), „Rock my Life (2002), „Break on Through“ (2003) und „Merry Christimas“ (2004). 2006 erschien das Album „Naked Truth“, auf dem sie die Stücke selbst geschrieben hat. 2012 gründete sie die Band „Ewig“, deren erste Single „Ein Schritt weiter“ am 31. August 2012 veröffentlicht wurde. 2019 löste sich die Band auf.

Wincent Weiss singt „Hundert Leben“

Der Popstar Wincent Weiss, der sich „Hundert Leben“ von Johannes Oerding ausgesucht hat, wurde durch die zehnte Staffel von „ Deutschland sucht den Superstar“ bekannt. Durch Veröffentlichungen bei Youtube wurde ihm wieder Aufmerksamkeit zuteil. 2011 erhielt er für seine Single „Musik Sein“ eine Platin-Schallplatte. Er schrieb schon an einem Song für Helene Fischer mit und wurde 2017 mit dem MTV Europe Music Awards ausgezeichnet. Auch einen Echo als Newcomer erhielt er. Zwei Alben hat er bisher herausgebracht, 2017 „Irgendwas gegen die Stille“ und 2019 „Irgendwie anders“.

Michael Patrick Kelly singt „Heimat“

Michael Patrick Kelly heißt in den Köpfen vieler Fans noch Paddy Kelly. Er singt von Johannes Oerding „Heimat“. Er ist das zehnte Kind von Daniel Jerome Kelly von der Kelly Family. 2003 brachte er sein Soloalbum „In Exile“ heraus, zog sich danach aber aus der Öffentlichkeit zurück und ging in ein Kloster in Frankreich. 2011 feierte er aber sein Comeback – bei „Sing meinen Song“ war er schon 2017 dabei.

Johannes Oerding singt seinen Song „An guten Tagen“

Der Singer-Songwriter singt seinen Song „An guten Tagen“. Der Sänger, Jahrgang 1981, veröffentlichte sein erstes Album „Erste Wahl“ 2009. Er trat für Hamburg beim Bundesvision Song Contest an und war mal Vorband für Joe Cocker. Der Durchbruch kam erst 2015 mit der Platte „Alles brennt“. Dazu verhalt ihm Ina Müller, in deren Show „Inas Nacht“ er auftrat. Privat sind die beiden ein Paar.

Alvaro Soler singt „Kreise“

Der Spanier Alvaro Soler wurde in Barcelona als Sohn einer spanischen Mutter und einem deutschen Vater auf – danach ging er erst einmal in Tokio zur Schule. Mit seinen Brüdern gründete er während des Studiums in Barcelona eine Band – die durch eine spanische Castingshow entdeckt wurde. Schließlich angelte sich Alvaro Soler einen Vertrag bei Universal und zog nach Berlin – das Debütalbum „Eterne agosto“ wurde dort aufgenommen und 2015 veröffentlich. Album Nummer 2, „Mar de Colores“ folgte 2018.

Milow singt „Weiße Tauben“

Der Belgier Milow mag für die meisten durch seinen Hit „Ayo Technology“, eine Coverversion von 50 Cent, Justin Timerlake und Timbaland ein Begriff sein. Doch hat der Singer-Songwriter doch fünf Alben herausgedbracht – das erste, „The Bigger Picture“ schon 2006. Seine aktuelle Platte „Modern Heart“ (2018) hielt sich in Deutschland vier Wochen auf Platz 9.

Von RND/goe