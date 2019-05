Medien Shitstorm - „Sonic“: Kinofilm wird nach massiver Fan-Kritik überarbeitet Menschliche Zähne, auseinanderstehende Augen: Mit der kultigen Computerspielcharakter „Sonic“ hat die Figur aus dem anstehenden Kinofilm nach Ansicht vieler Fans nicht viel gemein. Nach heftigem Widerstand wollen die Regisseur den blauen Igel nun überarbeiten.

Mit dem menschlichen Antlitz von „Sonic“ sind viele Fans nicht zufrieden. Quelle: © 2019 Paramount Pictures and Sega of America, Inc. All Rights Reserved.