Millionen schauten am Sonntagabend den brutal guten „ Tatort“ aus Frankfurt am Main. Viele dürften sich gefragt haben, woher man das titelgebende „Monster von Kassel“ wohl kennt. Der holländische Schauspieler Barry Atsma (46) spielte den TV-Talkmaster Maarten Jansen so abgrundtief böse, dass einem angst und bange werden konnte. Sein Charakter schreckt nicht einmal davor zurück, seinen 17-jährigen Stiefsohn zu zerstückeln und die Leichenteile in der Gegend zu verteilen ...

Für „Bad Banks“ bekam Atsma den Deutschen Schauspielpreis 2018

Immer mal wieder tauchte Atsma, der in London geboren wurde und hauptsächlich in Holland dreht, in deutschen Thrillern auf. So etwa in der Charlotte-Link-Verfilmung „Die letzte Spur“ (2015), in der er einen smarten Anwalt spielt, der sich erst in den letzten Minuten als brutaler Mörder entpuppt. Seinen bisher größten Erfolg konnte Atsma in Deutschland aber als skrupelloser Investmentbanker Gabriel Fenger feiern, den er in der ZDF-Serie „Bad Banks“ (2017) verkörpert.

Für diese Darstellung heimste er unter anderem den Deutschen Schauspielpreis 2018 als bester männlicher Hauptdarsteller und ein. Aktuell steht Atsma für die zweite Staffel von „Bad Banks“ vor der Kamera. Sieht ganz so aus, als würden wir den mordenden Holländer so schnell nicht aus unseren Wohnzimmern kriegen ...

