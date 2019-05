Köln

Satirisch und manchmal auch ganz schön bissig kommentiert Moderator Oliver Welke im Stil eines Nachrichtensprechers in der „heute show“ Neuigkeiten aus Politik und Gesellschaft. Alles zu der wöchentlichen ZDF-Show finden Sie hier.

„heute show“ 2019: Alle Sendetermine im Überblick

• Erstausstrahlung: Freitag um 22.30 Uhr auf ZDF

• Wiederholung: Sonntag um 00.30 Uhr auf ZDF

• Wiederholung: Samstag um 22.30 auf ZDFinfo

• Wiederholung: Donnerstag um 21.45 Uhr auf ZDFneo

Im Sommer – meist ab Anfang/Mitte Juni – pausiert die „heute show“. Im August/September beginnt dann eine neue Staffel.

Die „heute show“ online schauen

In der ZDF-Mediathek können Zuschauer verpasste „heute show“-Sendungen nachsehen. Auf Youtube lassen sich auch die einzelnen Beiträge einer Sendung in Videos anklicken.

Wer moderiert die „heute show“?

Oliver Welke, der sich Ende der 90er Jahre mit Formaten wie „ran“ zunächst einen Namen als Sportmoderator machte, moderiert seit 2009 die „heute show“. Seit 2015 ist er neben Morten Kühne, der Chef des sechsköpfigen Autorenteams der heute-show, Hauptautor der Sendung. Welke und Kühne veröffentlichten 2011 auch das Werk „ heute-show: Das Buch“.

Welche Rollen gibt es bei der „heute show“?

• Martina Hill spielt unter anderem Mandy Hausten, eine impulsiv-naive Frau mit sächsischem Akzent und kleinbürgerlich-linken Ansichten, Dörte Hausten, eine geschiedene Mutter mit Berliner Dialekt und alternativ-grünen Ansichten, und die Rolle der Netzreporterin Larissa, die über den Instagram-Account von Bundeskanzlerin Angela Merkel berichtet und Beauty-, Mode- und Lifestylebloggerinnen parodieren soll.

• Alexander Schubert ist als Albrecht Humboldt der „Außenreporter“ vor dem Greenscreen und steht in satirisch-überhöhter Weise für konservative Standpunkte.

Der Kabarettist Christian Ehring Quelle: Georg Wendt/dpa

• Christian Ehring ist der Experte für diverse Themen, aber vor allem beliebt als Moderator der Rubrik „ Aktenzeichen XY … eingedöst“.

• Dietrich Hollinderbäumer als Ulrich von Heesen: Die Running Gags des sarkastischen „Korrespondenten“ sind unter anderem sein hohes Alter und sein exzessiver Lebensstil. Seine Berichte interessieren ihn selbst kaum, er nutzt sie lieber als Urlaubsmöglichkeit.

Der Comedian Olaf Schubert Quelle: Hendrik Schmidt/dpa

• Michael Haubold ist den meisten als Kunstfigur Olaf Schubert bekannt. In der „heute show“ ist er der Experte für vor allem für ostdeutsche Themen, wobei seine Wortassoziationen inhaltlich wenig Sinn ergeben und meist in klischeehaften Anspielungen auf seine Heimat Sachsen enden.

Hans-Joachim Heist alias Gernot Hassknecht Quelle: picture alliance

• Hans-Joachim Heist ist als Gernot Hassknecht der Wutbürger unter den „heute show“-Protagonisten. In „Onkel Gernots Märchenstunde“ und „ Gernot Hassknecht erklärt …“, redet er sich regelmäßig so in Rage, dass sein Beitrag mit einem alten „Störungs“-Hinweisbild des ZDF endet. Die Rolle ist angelehnt an das Segment „Back in Black“ mit Lewis Black der „Daily Show“.

• Lutz van der Horst mischt als aktiver Außenreporter gern mal den einen oder anderen Parteitag auf. Auf einem Instagram-Post zeigt er sich mit Slam-Poetin Hazel Brugger, die seit 2016 auch als Außenreporterin bei der „heute show“ zu sehen ist.

• Der Satiriker Dietmar Wischmeyer präsentiert seit 2012 etwa ein Mal im Monat verschiedene Teile des „heute show“-Formates wie etwa „History ohne Prof. Dr. Guido Knopp“ oder „ Wischmeyers Logbuch der Bekloppten und Bescheuerten“.

Die Kabarettistin Christine Prayon Quelle: Daniel Karmann/dpa

• Christine Prayon mimt die „Fundamental-Realistin“ Birte Schneider.

• Christoph Maria Herbst hatte am 24. Mai 2019 sein „heute show“-Debüt und „zerstört“ gleich die Hansestadt Bremen.

• Weitere Außenreporter spielen: die Komikerin Carolin Kebekus, der Schauspieler Matthias Matschke oder auch der Autor Ralf Kabelka.

Was ist die „heute show“?

Die „heute show“ ist eine Comedy- beziehungsweise Satiresendung im ZDF, die im Stil einer Nachrichtensendung in Köln produziert wird, und eine deutsche Adaption der US-amerikanischen Nachrichtensatire „The Daily Show“ ist.

Wo bekommt man Tickets für die „heute show“?

Tickets für die „heute show“ sind auf der Serviceseite des ZDF erhältlich.

Von RND