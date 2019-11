Nach Selbstkritik wollen Sachsens Linke Aufbruch unter neuer Führung

Dresden

Nach heftigen Wahlschlappen bei den jüngsten Landtagswahlen, aber auch schon zuvor auf kommunaler und europäischer Ebene klagen Sachsens Linke über schwindende Ressourcen. Finanziell wie personell. Allem Ungemach zum Trotz wollen sie sich bei dem am Freitag beginnenden Landesparteitag eine Doppelspitze gönnen. Die für antikapitalistische Aufbruchstimmung im Freistaat sorgen soll. Dafür stellen sich Susanne Schaper (41) und Stefan Hartmann (51) am Sonnabend in Dresden zur Wahl. Das Duo soll die Nachfolge der noch amtierenden Parteichefin Antje Feiks (40) antreten, die nach zwei Jahren nicht erneut als Vorsitzende kandidieren wird.

Kein Soziologendeutsch mehr

Eine klarere Sprache bezeichnete Feiks am Mittwoch in Dresden als einen der Schwerpunkte des vom Landesvorstand unterstützten Leitantrags. „Wir müssen anknüpfungsfähiger werden“, sagte die scheidende Vorsitzende. Das bisher allzu gern gepflegte Soziologendeutsch stoße manche Menschen ab. Einem weiteren strategischen Schwerpunkt, der Digitalisierung, wolle sie sich künftig in einer speziellen Arbeitsgruppe zuwenden. Datenkraken dürften keine Allmacht erlangen, statt Kontrolle und Überwachung im Netz setze die Linke auf freie Software und mündige Bürger.

Vorsitzende warnt vor Selbstzerfleischung

Um das magere Wahlergebnis am 1. September gründlich auswerten zu können, beginnt der Landesparteitag schon am Freitagabend und dauert bis Sonntag. Die Linken hatten mit 10,4 Prozent der Stimmen ihr historisch schlechtestes Ergebnis eingefahren. Im Landtag sind sie künftig nur noch mit 14 statt wie bisher mit 27 Abgeordneten vertreten.

„Es geht aber nicht darum, sich am Wochenende gegenseitig die Köpfe einzuschlagen“, versuchte Feiks die erhitzten Gemüter schon im Vorfeld zu beschwichtigen. „Wir müssen Fehler diskutieren, dann aber anpacken und wieder vorwärts kommen.“

Neuer Fokus wider die Existenzkrise

Hartmann gilt als Analyst und Vordenker, Schaper als erwiesene Sozialexpertin. Das Duo will Reformer und Traditionalisten in den eigenen Reihen einen, um sich einer seit zehn Jahren voranschreitenden Krise der Linken entgegenzustellen, die „nunmehr existenziell“ sei, wie es im selbstkritischen Leitantragsentwurf heißt. Die Chemnitzerin fordert „Politik zum Anfassen“, will den Fokus auf grundlegende Systemkritik legen. Der Leipziger Hartmann, der bislang eher im Hintergrund die Strippen zog, sieht die Linke vor allem als Kümmererpartei der sozial Benachteiligten und des Friedens. Ob es am Sonnabend noch zu weiteren Kandidaturen kommt oder vielleicht doch nur ein Vorsitzender das Rennen macht, bleibe abzuwarten. Bisher deute nichts darauf hin, „aber Landesparteitage entwickeln zuweilen eine Eigendynamik“, sagte Feiks.

Einnahmeverluste zwingen zu Sparmaßnahmen

Die Sitzverluste der Linken im Landtag führen auch zu finanziellen Einbußen. „Wir müssen jährlich 180 000 Euro einsparen“, deutete Landesgeschäftsführer Thomas Dudzak an. „Das wird aber nicht dazu führen, das wir morgen aufhören, politisch zu arbeiten“, betonte der 34-Jährige Leipziger an, der sich am Wochenende um den Posten des Schatzmeisters bewirbt. Man werde zu entscheiden haben, ob alle Geschäftsstellen in ehemaligen Kreisstädten oder die Mitgliederzeitung für knapp 8000 sächsische Genossinnen und Genossen noch nötig seien.

Berliner, hört die Signale

Die sächsische Parteiführung hofft deshalb, dass der Führungswechsel im Vorstand auch Signale an die neue Bundesspitze der Linken sendet. In der Bundestagsfraktion hatte es zwischen den Lagern der aus Dresden stammenden Vorsitzenden Katja Kipping (41) und der Fraktionschefin Sarah Wagenknecht (50) etliche Scharmützel gegeben. Das scheint mit der Wahl der Wagenknecht-Nachfolgerin Amira Mohamed Ali (39) zunächst vom Tisch. Dass sie anstelle von Caren Lay (46) in die Doppelspitze mit Dietmar Bartsch (61) gewählt wurde, hat auch Feiks überrascht. „Klar, Caren wäre eine sächsische Genossin gewesen. Aber ich wünsche dem Duo an der Parteispitze alles, alles Gute.“

Ob sich bei dem anstehenden November-Parteitag noch andere Genossen für die neue Führung zur Wahl stellen, wird sich zeigen. Dass Antje Feiks nach aufreibenden Kämpfen und Wahlniederlagen nicht mehr zur Verfügung steht, ist dagegen sicher. Die Abgeordnete will sich stattdessen um effektivere Parteistrukturen in ländlichen Flächenkreisen kümmern. Und privat nicht zuletzt um ihr Kleinkind.

Von Winfried Mahr