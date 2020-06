Bautzen/Kamenz

Kamenzer Würstchen-Bier. Wer diesen Begriff zum ersten Mal hört, macht sich schon seine Gedanken. Hängt da eine Kamenzer Wurst in der Bierflasche, und wenn ja, im Ganzen oder in Stücke geschnitten? Roh, gekocht oder gebraten? Tobias Frenzel schmunzelt. „Diese Überlegungen gab es tatsächlich“, bekennt er dann. „Doch weil das Fett Probleme bereitet hätte, haben wir uns dagegen entschieden.“

Spezielle, uralte Gewürzmischung

Doch die Aufgabe stand, und der Betreiber der in Bautzen ansässigen Braumanufaktur wollte sie lösen. Dass nichts unmöglich ist, hatte er schon zuvor mehrfach bewiesen: So zählen zum Portfolio bereits ein Senf-Honig-Bier, ein Pfefferkuchenbier und der „Tyrannosaurator.“ Alle drei Spezialitäten geben ihre regionalen Bezüge bereits anhand des Namens zu erkennen: Der Saurator steht – wo auch sonst – in den Verkaufsregalen des Saurierparks Kleinwelka. Das Pfefferkuchenbier entstand in Zusammenarbeit mit der Pulsnitzer Pfefferküchlerei Groschky. Zum Senf-Honig-Bier muss man nicht viele Worte verlieren, der Bezug ist klar. „Ohne Honig ist das zu heftig“, weiß Tobias Frenzel. Doch im Senf-Honig-Bier ist tatsächlich drin, was draufsteht: Senf und Honig.

Tobias Frenzel hat die neue Sorte kreiert. Quelle: Uwe Menschner

Dass im Kamenzer Würstchenbier keine Wurststücken schwimmen, haben wir bereits geklärt. Doch wie kann man trotzdem ein Bier kreieren, das diesen Namen zu Recht trägt? Die Antwort lautet: Durch die Gewürze! „Der Geschmack der Kamenzer Würste beruht neben dem Brät auf einer ganz speziellen, uralten Gewürzmischung“, weiß der Bautzener Spezialitäten-Brauer. „Die Überlegung war: Wenn wir die in unser Bier integrieren, kann vielleicht eine Geschmacksnote herauskommen, die an das Original erinnert.“

Nun kann natürlich nicht jeder daherkommen und ein Kamenzer-Würstchen-Bier brauen (wollen). Schließlich hat sich die Fleischerinnung der namensgebenden Stadt diese Bezeichnung markenrechtlich schützen lassen. Und die zugehörige Gewürzmischung ist vielleicht nicht unbedingt ein Geheimnis, aber auch nicht für jedermann zugänglich. Für Tobias Frenzel stellte dies jedoch kein Problem dar, denn: Die Idee für das Würstchenbier stammt von den Kamenzer „Würstelmachern“ selbst „Ich habe bereits für das Pfefferkuchenbier mit dem Kamenzer Bierkenner Axel Schneider zusammengearbeitet“, berichtet er. Und über diesen Kontakt kam auch die Verbindung zum Kamenzer Würstchen zustande.

„Man liebt es, oder man hasst es“

Auftraggeber war letztlich das Kamenzer City-Management. Ausgeschenkt werden sollte die regionale Bierkreation beim für den 31. März geplanten Würstchenmarkt. Daraus wurde jedoch aus den allseits bekannten Gründen nichts. Doch sitzen bleibt Tobias Frenzel auf seinem Würstchenbier nicht: „Der Verkauf über das Internet läuft gut. Anhand der Zugriffe können wir feststellen, dass tatsächlich viele Bestellungen aus Kamenz kommen.“

Doch was ist jetzt tatsächlich drin im Kamenzer Würstchenbier? „Das ist wirklich kein Geheimnis und kann auf dem Etikett nachgelesen werden“, lacht Tobias Frenzel. Also: Wasser, Gerstenmalz, Hopfen, untergärige Hefe, Pfeffer, Kümmel, Majoran. Aber ist das wirklich alles? „Natürlich nicht. Wir machen noch eine zweite Reifung, das heißt, wir ziehen das fertige Bier noch einmal durch den Hopfen. Dadurch entsteht ein rauchiges Aroma, welches die Gewürznote sehr gut ergänzt.“ Heraus kommt ein Bier, an dem sich die Geister scheiden: „Man liebt es, oder man hasst es.“ Dass es zumindest die geschmacklich vorgeprägten Kamenzer lieben, zeigt sich an der großen Mehrzahl der Reaktionen.

