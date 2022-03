109 Kinderwagen für 109 im Krieg getötete Kinder

Im westukrainischen Lwiw haben Anwohner auf die Vielzahl der im Krieg getöteten Kinder aufmerksam gemacht. Für jedes verstorbene Kind stellten sie einen Kinder­wagen auf den Markt­platz. Am Samstag stieg die Zahl der Todes­opfer noch an: 112 Kinder haben in der Ukraine bislang ihr Leben verloren.