Cottbus

Ein aggressiver Autofahrer hat die Polizei in Cottbus auf den Plan gerufen. Ein 14-Jähriger überquerte am Montagnachmittag bei Rot die Straße. Ein Autofahrer hielt plötzlich an, ging auf den Fußgänger los und schlug ihn mehrfach. Der Jugendliche musste zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Der 24-jährige Fahrer fuhr anschließend mit seinem Auto weiter, wurde aber wenig später von Polizisten gestellt.

Da er weiterhin aggressiv blieb, nahm die Polizei ihn mit aufs Revier. Auch dort leistete er Widerstand, so dass er fixiert werden musste. Im Inneren seines Fahrzeugs fanden Polizisten zudem einen Baseballschläger. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte.

Von RND/dpa