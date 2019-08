Linz

In Österreich haben Ärzte in einer zwölfstündigen Operation den Unterarm eines 17-Jährigen wieder angenäht, den er sich beinahe vollständig mit einer Kreissäge abgetrennt hatte. Der Unterarm sei aktuell gut durchblutet und der Jugendliche außer Lebensgefahr, hieß es Sonntag aus dem Krankenhaus Linz, wie die österreichische Nachrichtenagentur APA berichtete.

Ob die Operation ein Erfolg war, zeige sich in den nächsten Tagen. Der Jugendliche aus Adlwang in Oberösterreich hatte am Samstagvormittag im Garten seiner Eltern mit einer Kreissäge Holz geschnitten. Vermutlich stolperte er und stürzte in die laufende Säge.

Von RND/dpa