Das aktuelle Kalenderblatt für Sonntag, den 17. April 2022: Was geschah heute, wer wurde geboren, wer ist gestorben? Die Ereignisse in der Übersicht.

Kalenderblatt: Sonntag, 17. April 2022

15. Kalenderwoche, noch 258 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Widder

Namenstag: Eberhard, Rudolf

Historie: Was ist am 17. April passiert?

Ein Rückblick in die Geschichte kann die Sicht auf die Gegenwart schärfen. Welche Ereignisse fanden am 17. April statt?

2021 – Trainer Hansi Flick will den FC Bayern München zum Saisonende verlassen. Das kündigt der Coach des deutschen Rekordmeisters nach einem 3:2 in der Fußball-Bundesliga beim VfL Wolfsburg an. Der 56-Jährige hat beim FC Bayern noch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2023.

2019 – Bei einem Busunglück auf der portugiesischen Insel Madeira kommen 29 deutsche Touristen ums Leben.

2007 – Der UN-Sicherheitsrat debattiert erstmals in seiner Geschichte über den Klimawandel. Generalsekretär Ban Ki Moon wertet die zu erwartenden Klimaveränderungen als eine Gefahr für Frieden und Sicherheit in der Welt.

2005 – In der Schweiz kommt ein Reisebus auf einer Passstraße am Großen St. Bernhard im Schneesturm von der Fahrbahn ab und stürzt 200 Meter in den Abgrund. 13 Menschen sterben.

2002 – Sachsens Ministerpräsident Kurt Biedenkopf (CDU) tritt nach elfeinhalbjähriger Amtszeit zurück und zieht damit die Konsequenz aus zahlreichen Affären und innerparteilichem Druck. Nachfolger wird Georg Milbradt.

1989 – Die polnische Gewerkschaft „Solidarität“ („Solidarnosc“) kann nach mehr als siebenjähriger Untergrundtätigkeit legal ihre Arbeit wiederaufnehmen. Das Wojewodschaftsgericht in Warschau registriert die Gewerkschaft offiziell.

1982 – Die erste eigenständige Verfassung Kanadas wird von Königin Elizabeth II. unterschrieben („Constitution Act“).

1979 – In West-Berlin erscheint die erste der täglichen Ausgaben der linken, überregionalen Tageszeitung „taz“, die das Monopol der sogenannten bürgerlichen Presse brechen soll.

1492 – Der Seefahrer Christoph Kolumbus wird vom Königspaar Ferdinand II. von Aragón und Isabella I. von Kastilien beauftragt, den Seeweg nach Ostasien zu finden.

Wer wurde am 17. April geboren?

Prominente Geburtstage am 17. April:

1992 – Shkodran Mustafi (30), deutscher Fußballspieler, Weltmeister 2014

1957 – Nick Hornby (65), britischer Schriftsteller („High Fidelity“, „About a Boy“)

1937 – Ferdinand Piëch, österreichischer Autokonstrukteur und Industriemanager, Enkel von Ferdinand Porsche, Vorstandsvorsitzender von VW 1993-2002 und Audi 1988-1992, gest. 2019

1932 – Rolf Schneider (90), deutscher Schriftsteller („Schonzeiten. Ein Leben in Deutschland.“, „Die Reise nach Jaroslaw“)

1897 – Thornton Wilder, amerikanischer Schriftsteller, „Unsere kleine Stadt“, gest. 1975

Wer ist am 17. April gestorben?

Prominente Todestage am 17. April:

2018 – Barbara Bush, ehemalige „First Lady“ der USA, Ehefrau des ehemaligen US-Präsidenten George Bush und Mutter des ehemaligen Präsidenten George Walker Bush, geb. 1925

1997 – Chaim Herzog, israelischer Politiker, Staatspräsident 1983-1993, geb. 1918

RND/mit Material der dpa