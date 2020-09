Hannover

So etwas wie Angst hat Renate Richter nur einen kurzen Augenblick verspürt. „Als ich das Flugzeug mit dem Rolltor gesehen habe, da habe ich ein mulmiges Gefühl gehabt.“ Kein Wunder, die 88-jährige Seniorin, seit 16 Jahren im Wohnpark Kastanienhof in Hannover zu Hause, stand ja auch kurz vor einem Adrenalin-Abenteuer: Sie hat sich gegen ihre Corona-Depression einen Tandemsprung verordnet. Das bedeutet mit einem Profi im Rücken freier Fall und sanftes Ausgleiten aus 4000 Metern Höhe. Es hat funktioniert. Renate Richter strahlt über das ganze Gesicht, wenn sie von dem Sprung erzählt. „Es war einfach nur herrlich, und ich habe mich so lebendig gefühlt.“

Das Leben spüren

Renate Richter ist eine beherzte, zupackende Frau voller Neugier und Abenteuerlust. Aber die langen Wochen, in denen wegen Corona auch in ihrer Seniorenanlage so viele Beschränkungen griffen, haben sie immer wieder in depressive Stimmungen versetzt. „Ich will das aber einfach nicht zulassen. Man muss das Leben spüren und vor allem leben, solange man noch da ist“, sagt Richter.

Mit ihrer wagemutigen Aktion wollte sie zudem nicht nur sich selber glücklich machen. „Wenn die anderen Älteren das hier so mitbekommen, wächst bei manchen ja vielleicht das Bedürfnis, dem Alltag und der derzeit so beklemmenden Lage mal zu entfliehen.“

70 Länder bereist

Renate Richter braucht dazu nicht viel Fantasie. Mit 17 Jahren ist sie über die „Luftbrücke“ aus Thüringen in den Norden gekommen. Sie hat ihren Mann kennengelernt, drei Söhne bekommen, Erziehung, Haushalt und noch den kleinen Betrieb für Gewürze geschmissen, den sie mit ihrem Mann aufgebaut hatte. Der verstarb, als sie 70 Jahre alt war. „Das war schon eine große Veränderung, da musste ich mich erst mal zurechtfinden.“

Videobeweis vom Sprung: Renate Richter traut sich was. Quelle: Katrin Kutter

Untätig zu sein allerdings war noch nie eine Option. Und das Reisen hat Renate Richter immer schon fasziniert. Früher mit der Familie war es stets im Wohnmobil nach Dänemark gegangen, jetzt hatte die Seniorin fernere Ziele. „Ich bin in 70 Ländern gewesen, seit ich hier im Kastanienhof lebe“, erzählt sie nicht ohne Stolz. Dorthin ist sie unter anderem gezogen, weil der Flughafen näher war.

Traumziel China

In der Wohnung ist kaum ein Fleckchen an den Wänden und in den Regalen, wo keine Relikte an diese besonderen Zeiten erinnern. In Amerika ist sie gewesen, Kanada, China, der Mongolei, Russland, Nordafrika und vor vier Jahren in Australien und Neuseeland. Auf einer Weltkarte hat sie ihre Reiseziele markiert, überall blickt sie auf Zeugnisse ihres intensiv gelebten Lebens.

Europa kennt sie natürlich auch, aber von China ist sie besonders angetan. „Ich habe ein Buch über die Seidenstraße gelesen, da wusste ich, da will ich hin.“ Anfangs ist Renate Richter mit Freundinnen verreist, aber das war nicht so nach ihrem Geschmack. „Ich wollte mir alles anschauen, die anderen lieber Milchkaffee trinken. Also habe ich Milchkaffee getrunken und bin das nächste Mal alleine los.“ Denn auch Gruppenreisen mag die 88-Jährige nicht so sehr. „Ich bin da immer die Älteste, und alle wollen mich betüddeln. Das kann ich gar nicht haben.“ Kamel reiten und Ballon fliegen kann sie eben auch unbegleitet.

Nicht mal die Söhne wussten vom Sprung

Von dem Fallschirmsprung aus 4000 Metern Höhe hat sie im Vorfeld niemandem erzählt; die Söhne haben sich aber trotzdem nicht gewundert, als kurz vor dem Start gen Himmel die Handynachricht von Mutter kam. „Ich muss einfach immer etwas machen, mir Ziele setzen, dann geht das Leben weiter“, betont Renate Richter. In ihrer Wohnanlage ist es ihr mitunter viel zu still. „Die jungen Leute sagen immer, es ist so schön ruhig hier. Aber die Alten wollen oft gar keine Ruhe.“

Auf einer Weltkarte hat Renate Richter ihre Reiseziele markiert: „Da wusste ich, da will ich hin.“ Quelle: Katrin Kutter

Renate Richter lacht, genauso wie sie auf den Fotos strahlt, die während des Absprungs entstanden sind. Eine glückliche alte Dame in weißem Anzug mit schwarzen Sicherheitsgurten, Sturmhaube und Schutzbrille. „Ein tolles Gefühl“, schwärmt sie. Auch noch, als der Fallschirm sich geöffnet hat. „So über die Landschaft zu gleiten und dabei mit meinem Piloten Peter zu sprechen –herrlich.“

Landung mit Knieorthese

Bei der Landung musste sich Renate Richter dann noch einmal konzentrieren – Beine waagerecht halten und Zehen ausstrecken. Alles hat prima geklappt, obwohl sie mit Knieorthese in den Anzug gestiegen ist.

88-jährige Kunden hat der Sprung-Anbieter in Hildesheim in der Regel eher nicht, den Gesundheitscheck hat Richter gut bestanden. „Ich habe ja sonst nichts.“ Die alte Dame hat sich so wohl gefühlt in der Luft, dass sie nächstes Jahr wiederkommen will. „Es war eine tolle Bestätigung dafür, dass ich noch lebe“, meint sie. Und ein probates Mittel gegen die Corona-Depression.

