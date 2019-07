Marsberg

Ein 93-Jähriger hat in Marsberg im Sauerland mit der Drohung, sich und andere umzubringen, einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Zwischen dem betagten Mann und seiner Familie war es laut einer Polizeimeldung am Donnerstagabend zu einem Streit gekommen, weil er mit seiner 83 Jahre alten Frau nicht in ein Seniorenheim ziehen wollte.

Die Familie informierte die Polizei nach Verlassen des Hauses über die Drohung und legale Schusswaffen, die der Senior besäße. Eine Spezialeinsatzkommando (SEK) rückte den Angaben zufolge aus und konnte den Mann festnehmen.

Laut Polizei besaß der Senior verschiedene Lang- und Kurzwaffen. Der 93-Jährige wurde dem Ordnungsamt übergeben. Dessen Ehefrau wird von der Familie betreut.

Von RND/dpa