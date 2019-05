Grömitz

Erschreckender Fund vor Grömitz in Schleswig-Holstein: Angler Matthias Meinsen entdeckte am Dienstag im Bauch eines Dorsches ein leeres Schnapsfläschchen. Bei Facebook veröffentlichte er ein Foto, das schon über Tausend Mal geteilt wurde.

Das Etikett ist bereits abgewaschen, der Deckel fehlt, lediglich der kleine lilafarbene Ring am Flaschenhals lässt erkennen, dass es sich um einen „Kleiner Feigling“ handelt, der hier im Magen des Dorsches gelandet ist. Wie der Angler auf Facebook schreibt, habe die Gruppe erst beim Ausnehmen des Fisches bemerkt, dass der Magen des Tieres ungewöhnlich voll ist.

„ Dorsch hätte nicht überlebt“

„Warum muss man seinen Müll in der Umwelt entsorgen und kann es nicht wieder mitnehmen und einfach in den nächsten Eimer entsorgen?“, fragt der Angler in dem öffentlichen Beitrag auf Facebook. Er selbst sei entsetzt von dem Fund und hoffe, dass sich die Nachricht möglichst schnell verbreite und die Menschen umdenken. Meinsen ist sicher: „Der Dorsch hätte nicht überlebt mit so einem Fremdkörper im Magen.“

Es ist nicht das erste Mal, dass Angler auf die Verschmutzung der Meere aufmerksam machen. Unter dem Motto „plastic in the basket“ haben die Fischer zum Müll sammeln aufgerufen.

Von Kerstin Tietgen/RND