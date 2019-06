Stadthagen

Der Diebstahl von 15 Kaninchen beschäftigt die Polizei in Stadthagen. Unbekannte hatten in Wiedensahl im Landkreis Schaumburg einen schwarz-weißen Rammler, eine braune Häsin sowie ein schwarz-weißes Muttertier mit zwölf vier Wochen alten Jungtieren geklaut, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Das Motiv für den Diebstahl ist unklar. Der 57-jährige Besitzer hielt sie in Ställen im hinteren Teil seines Grundstücks. Dort wurden sie am Freitagabend gestohlen.

Von RND/dpa