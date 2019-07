Aschaffenburg

Ein auf einer Bank liegender Mann mit einer Pistole hat am Dienstag in Aschaffenburg einen Polizeieinsatz ausgelöst. Kinder hätten den Mann am Abend an einem Sportplatz in der Nähe eines Kinderspielplatzes entdeckt und einen Passanten darüber informiert, der dann die Polizei anrief, teilten die Beamten mit.

Eine Streife machte sich auf den Weg zu dem Mann, neben dem bei ihrem Eintreffen immer noch eine Pistole lag. Nicht erkennbar war, ob es sich um eine Schusswaffe handelte.

Bereich um den Mann auf der Bank wurde abgesperrt

Daher wurde der Bereich rund um den Mann abgesperrt. Der 34-Jährige wurde schließlich „widerstandslos und unverletzt“ festgenommen. Die Waffe wurde überprüft. Es handelt sich um eine Schreckschusswaffe, hieß es. Der Mann wurde in Gewahrsam genommen. Warum er die Pistole dabei hatte, war noch unklar.

Von RND/dpa