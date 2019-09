Aalen

Ein 16 Jahre alter Jugendlicher ist in Baden-Württemberg auf einen abgestellten Güterzug geklettert und dort von einem Stromschlag schwer verletzt worden. Der Teenager sei nach ersten Erkenntnissen zusammen mit einem 18-Jährigen zwischen Aalen und Unterkochen auf den stehenden Zug gestiegen und dort der Oberleitung zu nahe gekommen, teilte die Bundespolizei am Samstag mit. Er kam mit schwerste Verbrennungen ins Krankenhaus. Laut Polizei bestand am Samstagmorgen keine Lebensgefahr. Der 18-Jährige erlitt einen Schock.

Warum die beiden am Freitagabend auf den Zug geklettert waren, war laut einem Sprecher zunächst unklar. Der betroffene Streckenabschnitt war am Abend für den Zugverkehr teilweise gesperrt.

RND/dpa