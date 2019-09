View this post on Instagram

Ab aufs Surfbrett: Die kleine Hertha hat sichtlich Spaß mit ihrem neuen Spielzeug. Im mit Grundwasser gespeisten Becken geht es mal auf das Brett und mal darunter. Aber nicht nur im Wasserbecken können sich unsere Eisbär-Damen abkühlen, jederzeit haben sie die Möglichkeit, sich in die 15 Grad kühle Innenanlage zurückzuziehen. Und unsere Tierpfleger verwöhnen die beiden mit leckeren Eisbomben. Little polar bear Hertha is obviously having fun with her new toy.