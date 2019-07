Barcelona

Ein heftiges Unwetter und ein Streik des Bodenpersonals von Iberia in Barcelona haben auf dem Flughafen El Prat und in der gesamten katalanischen Metropole zum Teil große Probleme verursacht. Allein wegen des Ausstands bei der spanischen Airline seien am Samstag 62 Flüge gestrichen worden, teilte die spanische Flughafenverwaltungsgesellschaft Aena mit. Am Sonntag würden am El Prat weitere 73 Flüge ausfallen.

Weitere Flüge fallen aus

Am stärksten betroffen sei mit insgesamt 122 Flugstreichungen die Iberia-Tochter Vueling, die auch nach München, Düsseldorf, Hamburg und Berlin fliegt. Auch Flüge von Iberia, British Airways und Turkish Airlines seien gecancelt worden, hieß es. Mit dem zweitägigen Ausstand fordern die rund 2700 Mitarbeiter von Iberia in Barcelona bessere Arbeitsbedingungen und mehr Geld.

Wegen eines heftigen Unwetters mussten außerdem am El Prat den amtlichen Angaben zufolge mittags alle Landungen für eine halbe und alle Starts sogar für ungefähr eine Stunde komplett eingestellt werden. Eine aus Hamburg kommende Ryanair-Maschine habe deshalb in Reus (Provinz Tarragona) rund 100 Kilometer südwestlich von Barcelona landen müssen. Auch zahlreiche andere Flüge seien wegen des Unwetters umgeleitet worden. Ab 14.00 Uhr habe sich die Situation aber wieder langsam normalisiert, hieß es.

Unwetter mit Überschwemmungen

Das Unwetter verursachte nicht nur am Flughafen Probleme. In der Stadt und in der Provinz Barcelona habe es zahlreiche Überschwemmungen gegeben, berichteten Medien unter Berufung auf Feuerwehr und Polizei. Innerhalb von nur einer halben Stunde seien mittags 42,8 Liter Wasser pro Quadratmeter vom Himmel gefallen, teilte der katalanische Wetterdienst Meteocat mit. Viele Bäume seien bei Windböen von bis zu 60 Stundenkilometern entwurzelt worden. Beim Notdienst der Stadt seien mittags mehr als 400 Anrufe eingegangen. Auf der Autobahn AP-7 kam es zu langen Staus.

Von RND/dpa